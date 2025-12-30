Objava Denvera nakon ozljede: ‘Krug molitve za Nikolu Jokića’

Nikola Jokić je u gostujućem porazu svojih Denver Nuggetsa protiv Miami Heata (123:147) ozlijedio koljeno.
Jokić se ozlijedio u posljednjim sekundama druge četvrtine, kada je nakon nenamjernog kontakta sa suigračem Spencerom Jonesom pao na parket i uhvatio se za lijevo koljeno. Do tog trenutka 30-godišnji Srbin upisao je 21 poen, pet skokova i osam asistencija.
Za sada još nije poznato koliko će vrhunski srpski centar morati pauzirati. Danas ga očekuje magnetska rezonancija.
Doktor Evan Jeffries, stručnjak za ozljede košarkaša, na X-u je podijelio moguće scenarije: “Na osnovu videa čini mi se da postoje dvije opcije. Najbolja je da je Jokić doživio hiperekstenziju. Najgora je da je potrgao ligamente koljena.”
U prvom slučaju Jokiću slijedi pauza od oko mjesec dana. U drugom je za njega sezona završena.
Ubrzo nakon ozljede na profilu njegovih Nuggetsa na X-u objavljen je prvi poziv na molitvu:
“Krug molitve: Jokić je ok“, piše u objavi uz grafički prikaz molitve za njihovog ključnog igrača.
