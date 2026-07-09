Nurkić ispričao anegdotu o Kobeu Bryantu: ‘Psovao mi je na bosanskom jeziku, mislio sam da je netko drugi’

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AP Photo/Rob Gray via Guliver

U novoj epizodi Sofascore Podcasta gostovao je Jusuf Nurkić, bosanskohercegovački košarkaš i centar Utah Jazza. Razgovor je sniman u Zadru, gradu u kojem je kao tinejdžer proveo razdoblje na posudbi prije početka NBA karijere, a u razgovoru s voditeljem Nicom Cantorom prisjetio se brojnih zanimljivih trenutaka sa svog košarkaškog puta.

Prisjetio se i svog debija protiv Kobea Bryanta, otkrivši da je prije utakmice treneru Brianu Shawu priznao kako nije siguran hoće li se moći nositi s emocijama.

“Ne znam hoću li ovo moći. Ova utakmica će mi biti jako emotivna”, rekao je tada Nurkić. Kada ga je trener napokon poslao u igru, zbog treme je potrčao na pogrešnu stranu terena. Ubrzo ga je dodatno iznenadio Bryant, koji ga je tijekom susreta počeo psovati na bosanskom jeziku, koji je naučio upravo kako bi ga izbacio iz ravnoteže.

“Okrenuo sam se i pomislio, je li ovo netko drugi? Ali bio je to on”, prisjetio se Nurkić, dodavši da i danas čuva fotografiju s te utakmice.

Govoreći o putu balkanskih košarkaša do NBA lige, istaknuo je važnost igrača poput Dražena Petrovića i Tonija Kukoča, koji su otvorili vrata generacijama koje su uslijedile. Smatra da je danas lakše izboriti ulazak u NBA, ali znatno teže zadržati mjesto u ligi. Podsjetio je kako prosječna NBA karijera traje oko tri godine te da je kroz povijest lige nastupilo manje od 5000 igrača.

Nurkić se osvrnuo i na tešku ozljedu noge koju je doživio 2019. godine u produžetku utakmice protiv Brooklyn Netsa.

“Kod nas, odakle dolazimo, bol je jedino što poznaješ”, rekao je prisjećajući se trenutaka provedenih u bolnici u Portlandu. Ispričao je kako mu je liječnik rekao da će biti posljednji pacijent te večeri, na što je odgovorio:

“Doktore, u životu nikad nisam htio biti zadnji ni u čemu.” Zatražio je da se operacija odgodi do jutra kako bi kirurg bio odmoran. Zahvat je trajao četiri i pol sata, a nakon njega morao je ponovno učiti hodati prije povratka na parket.

Prisjetio se i jedne od najboljih utakmica svoje karijere, odigrane 1. siječnja 2019. protiv Sacramento Kingsa. Tada je ostvario učinak od 24 poena, 23 skoka, sedam asistencija, pet ukradenih lopti i pet blokada, čime je zaradio savršenu ocjenu 10 na Sofascore Ratingu. Otkrio je da ga je iste večeri kontaktirala Kuća slavnih te da je kasnije donirao dres iz te utakmice.

U opuštenijem dijelu razgovora birao je epitete kojima bi opisao svoje suigrače. Za Nikolu Jokića rekao je da je šaljivdžija i vrlo opuštena osoba, uz uvjerenje da će jednog dana postati trener.

U trenutku snimanja podcasta Nurkić je bio neograničeni slobodni agent te je istaknuo kako želi ostati u Utah Jazzu, pohvalivši organizaciju, vodstvo kluba i odnos prema obiteljima igrača. Njegove želje ubrzo su se ostvarile jer je krajem lipnja potpisao novi dvogodišnji ugovor s Jazzom vrijedan 22 milijuna dolara, čime je osigurao ostanak u klubu i za sljedeće dvije sezone.