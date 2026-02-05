Novi veliki potez Clippersa: Trejdan je i Ivica Zubac!

Podijeli :

AP Photo/Nick Wass via Guliver

Nakon što je (dva puta) momčad promijenio Dario Šarić, sada je do promjene došlo i u karijeri Ivice Zupca!

Kako doznaju ESPN i insajder Shams Charania, Ivica Zubac će iz LA Clippersa prijeći u Indiana Pacerse.

Clippersi su već ovog tjedna povukli jedan veliki potez, poslavši 11-strukog All-Star beka Jamesa Hardena u Cleveland Cavalierse u zamjenu za dvostrukog All-Star beka Dariusa Garlanda i pick druge runde drafta u utorak.

Unatoč odlasku Hardena, Clippersi su i dalje u borbi za doigravanje te se trenutno nalaze na devetom mjestu Zapadne konferencije s omjerom 23–27.

Zubac je prošle sezone odigrao najbolju sezonu karijere, prosječno bilježeći 16,8 poena, 12,6 skokova i 1,1 blokadu po utakmici, što mu je donijelo šesto mjesto u izboru za NBA obrambenog igrača godine te mjesto u drugoj All-Defensive petorci NBA lige.

Indiana bi možda bila pomalo neočekivana destinacija, s obzirom na to da Pacersi imaju najslabiji omjer u Istočnoj konferenciji (13–38), no Zubac bi bio akvizicija s pogledom na sljedeću sezonu i budućnost kluba.