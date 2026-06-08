New York strahuje od kaosa: Utakmica Francuske isti dan kad i finale NBA?

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AP Photo/Tyler Kaufman, File via Guliver

Vlasti New Yorka i službeno su priznale kako se nadaju brzoj pobjedi New York Knicksa u četiri utakmice ovogodišnjeg NBA finala protiv San Antonio Spursa kako bi se izbjegao neviđeni prometni i sigurnosni kaos.

Naime, raspored je htio da se potencijalna šesta utakmica velikog NBA finala odigra istog dana kada je na rasporedu i dvoboj Svjetskog prvenstva između Francuske i Senegala na obližnjem stadionu MetLife.

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Ako serija između Knicksa i Spursa potraje, šesta utakmica igrat će se 16. lipnja u legendarnom Madison Square Gardenu s početkom u 20:30 sati. Problem leži u činjenici da mundijalski ogled Francuza i Senegala počinje svega pet i pol sati ranije, a tisuće navijača koristit će istu željezničku stanicu Penn Station, koja se nalazi točno ispod dvorane Knicksa, kako bi otputovali prema stadionu u New Jerseyju.

Gradonačelnik New Yorka, Zohran Mamdani, potvrdio je za The Athletic ozbiljnost situacije, ali i istaknuo punu spremnost gradskih službi. Izjavio je kako želi biti potpuno jasan u tome da se svi nadaju pobjedi Knicksa u četiri utakmice, ali da se gradska uprava profesionalno priprema za svaki mogući scenarij kako bi osigurala maksimalnu sigurnost.

Sličnog je razmišljanja i guvernerka države New York, Kathy Hochul, koja je naglasila da grad s lakoćom može podnijeti ovakav pritisak. Dodala je kako New York svakodnevno prevozi šest milijuna putnika te da je brojka od stotinu tisuća navijača koji će posjetiti sportske događaje potpuno pod njihovom kontrolom. Hochul je također poručila građanima da ne ostaju kod kuće, već da izađu na ulice i osjete nevjerojatnu energiju koju donosi preklapanje dvaju povijesnih natjecanja.

Zbog najavljenih gužvi gradske su vlasti već ugradile 33 tisuće novih kamera u vagone podzemne željeznice te drastično povećale broj izvanrednih autobusnih i željezničkih linija prema New Jerseyju. Tijekom odigravanja utakmica uvest će se brojne blokade ulica u središtu grada, a potpuno će se obustaviti svi građevinski radovi i dostave teretnim vozilima.

Gradonačelnik Mamdani zaključio je kako je ovo jedinstven trenutak u povijesti grada jer se prije desetak godina činilo nezamislivim da New York istovremeno ugošćuje Mundijal i gleda Knickse u borbi za naslov prvaka, zbog čega u cijeloj zajednici vlada golemo uzbuđenje.