New York Knicksi su prvaci NBA lige nakon 53 godine!

New York Knicksi svladali su San Antonio Spurse 94-90 u petoj utakmici NBA finala i s 4-1 u pobjedama osvojili naslov prvaka nakon 53 godine.
Briljantnu je utakmicu odigrao Jalen Brunson s 45 poena, uz 52 posto šuta za dva i 57 posto za tri poena. Slijedili su ga Mikal Bridges s 14 i Josh Hart s 13 poena.
Brunson je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije.
U redovima Spursa najbolji je bio ‘rookie’ Dylan Harper s 25 poena, dok je najveća zvijezda Viktor Wenbayama ubacio relativno skromnih 19, ali je zabilježio 14 skokova i šest blokada.
Bila je to još jedna utakmica u kojoj su Spursi vodili najvećim dijelom, pred kraj prvog poluvremena i 16 razlike, ali su ih Knicksi stigli i prestigli u samoj završnici.
Pobjeda u petoj utakmici finala kruna je sjajnog doigravanja New Yorka koji je kroz play off prošao dominantno, ukupnim omjerom 16-3 i ostvario osam pobjeda na gostovanjima u nizu.
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