Nevjerojatni Avdija odveo Portland do playoffa

AP Photo/Jenny Kane via Guliver

Odigrane su prve utakmice play-ina u NBA ligi. Portland je u izravnom dvoboju za mjesto u doigravanju kao gost pobijedio Phoenix Sunse 114:110 i osigurao plasman među osam najboljih. Charlotte je na Istoku na svom terenu, nakon produžetka, svladao Miami 127:126 i ostao u igri za doigravanje, dok je Miami ispao.

Nevjerojatna završnica utakmice u Arizoni. Phoenix je vodio 100:89 šest i pol minuta prije kraja i činilo se da će domaćini iskoristiti prvu priliku za plasman u doigravanje. Tada se pojavio Deni Avdija, koji je postigao 10 od posljednjeg 21 poena svoje momčadi i odveo je do velikog preokreta i dvoboja sa San Antonio Spursima.

Ta završnica bila je samo šlag na torti sjajne partije izraelskog reprezentativca. Upisao je double-double učinak od 41 poena i 12 asistencija, uz sedam skokova i dvije blokade.

Utakmica je bila puna preokreta. Tijekom cijele prve četvrtine vodio je Phoenix, najviše osam razlike (27:19). Zatim potpuni preokret u drugoj dionici i gosti dolaze i do +14 (55:41). Sunsi su se ipak približili na -3 do poluvremena (65:62). U trećoj četvrtini Portland ponovno stječe dvoznamenkastu prednost (77:64).

Potom slijedi serija domaćina 29:3 za potpuni preokret i vodstvo 93:83. Phoenix je držao dvoznamenkastu prednost do šest i pol minuta prije kraja, kada se počela topiti i na kraju potpuno nestala. Na radost Portlanda koji ide u doigravanje i igrat će seriju protiv San Antonija, dok će Phoenix ponovno na svom terenu, u finalu play-ina, igrati protiv boljeg iz dvoboja Los Angeles Clippersa i Golden Statea.

Uz Avdiju, kod Portlanda je Jrue Holiday zabio 21 poen. Na drugoj strani Green je bio najučinkovitiji s 35 poena, Booker je dodao 22, a Brooks 20.

U drugom dvoboju večeri još veća drama. Miami je u gostima protiv Charlottea 13 sekundi prije kraja imao prednost 112:108. No, Brandon Miller pogađa tricu 18 sekundi prije kraja i smanjuje na 112:111. Zatim Miles Bridges radi prekršaj i šalje Tylera Herroa na slobodna bacanja. Pogodio je oba za 114:111, 13 sekundi prije kraja. Coby White potom pogađa tricu za 114:114 i odvodi utakmicu u produžetak.

Drama se nastavila i u dodatnom vremenu. Charlotte je poveo 125:120, 26 sekundi prije kraja produžetka. Ipak, Miami u samo 18 sekundi potpuno preokreće i dolazi do vodstva 126:125, osam sekundi prije kraja. Posljednji udarac zadao je LaMelo Ball ubačajem pet sekundi prije kraja, a Miles Bridges blokadom zaustavlja Deviona Mitchella i donosi pobjedu Charlotteu te prolazak u finale play-ina. Tamo će igrati protiv poraženog iz dvoboja Philadelphia – Orlando za mjesto u doigravanju i seriju protiv Detroita.

U pobjedničkoj momčadi apsolutni junak bio je LaMelo Ball s 30 poena i 10 asistencija, dok je Bridges dodao 28 poena. Herro je bio najučinkovitiji kod Miamija s 28 poena, a Wiggins je upisao 27.

