NBA zvijezda ponovno u prosincu ima problema s istom ozljedom

AP Photo/Kyle Phillips via Guliver

Na posljednjoj utakmici Phoenix Sunsa, tijekom pobjede na gostovanju protiv Los Angeles Lakersa od 125-108, ozlijedio se najbolji košarkaš kluba iz Arizone Devin Booker.

U tom je ogledu Booker na parketu proveo samo deset minuta, a prisilno je okončao utakmicu zbog problema s preponama. Zadobio je istegnuće desne prepone i slijedi mu stanka od najmanje tjedana dana kada će se ponovno podvrgnuti pretragama i novoj procjeni.

Zanimljivo je navesti da je tri puta u posljednje četiri godine Booker imao problema s preponama baš u prosincu. Zbog toga je 2020. godine propustio 20 utakmica svog Phoenixa, dok je prošle sezone zbog problema s preponama preskočio pet dvoboja NBA lige.

Ove sezone Booker ponovno igra odlično u dresu Phoenixa, trenutačno je na 25 poena po utakmici, a uz to ostvaruje 6.7 asistencija po susretu i 4.3 skoka uz 0.9 ukradene lopte.

Phoenix se trenutačno nalazi na sedmom mjestu ljestvice Zapadne konferencije. Ima 13 pobjeda i devet poraza.

