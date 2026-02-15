NBA zvijezda otkrila da razmišlja o borilačkoj karijeri: ‘Pričao sam s Danom Whiteom’

Podijeli :

Jaylen Brown, peterostruki All-Star i MVP finala 2024., otkrio je da ozbiljno razmišlja o tome da se nakon završetka košarkaške karijere okuša u borilačkom sportu.

Košarkaš Boston Celticsa potvrdio je kako je o toj mogućnosti već razgovarao s predsjednikom UFC-a, Danom Whiteom, prenosi Bloody Elbow.

Na nedavnoj konferenciji za medije Brown je govorio o svojoj boksačkoj podlozi i priznao da ga privlači ideja nastupa u ringu ili oktogonu. Istaknuo je da je o potencijalnom prelasku već vodio razgovore te da će vidjeti kako će se situacija razvijati. Njegove ambicije dolaze u trenutku kada se UFC-ova teška kategorija suočava s kritikama zbog manjka novih atraktivnih boraca.

Brown nije jedini poznati sportaš izvan MMA-a koji razmatra takav potez. NFL zvijezda Maxx Crosby ranije je izjavio da White vjeruje kako bi mogao postati prvak teške kategorije do kraja desetljeća, dok bi olimpijski hrvač Gable Steveson uskoro mogao debitirati u UFC-u. Organizacija očito nastoji privući prepoznatljiva imena iz drugih sportova, osobito nakon što nije uspjela dovesti kickboksačku legendu Rica Verhoevena, koji se odlučio posvetiti profesionalnom boksu.

Brownova povezanost s borilačkim vještinama traje već neko vrijeme. Nakon razočaravajućeg poraza u doigravanju 2023., kada nije bio zadovoljan vlastitim igrama, odlučio je promijeniti režim izvansezonskih treninga. U bostonskoj dvorani Citadel Martial Arts usmjerili su ga prema Muay Thaiju, u koji se brzo zaljubio. Na društvenim mrežama mogu se pronaći i snimke njegovih treninga na fokuserima, a sam Brown naglašava da mu je taj sport donio ne samo fizički napredak, nego i veću mentalnu čvrstoću i samopouzdanje.