NBA se vraća, evo što vas sve čeka na kanalima Sport Kluba!

AP Photo/Etienne Laurent via Guliver

Od ove sezone, točnije od utorka 21. listopada, ljubitelji košarke opet će moći gledati NBA utakmice u programu Sport Kluba.

Tako se NBA liga nakon šest godina vraća na Sport Klub uz dodatak kako je kompanija United Media, u okviru koje posluje SK, otkupila ekskluzivna prava prijenosa NBA lige za Hrvatsku. Riječ je o ukupno 240 utakmica koje će Sport Klub prenositi uživo od čega će najzanimljivijih 180 prijenosa biti iz osnovnog dijela sezone.

No, uz NBA prijenose komentatori Sport Kluba pripremili su i Podcast uz atraktivne goste i ljude iz Hrvatske koji su vezani za NBA ligu koji će dolaziti kao gosti.

Zatim će utakmice, koje se emitiraju i atraktivnim terminima za europsko tržište, biti idealne za interakciju s gledateljima što je novitet u programu Sport Kluba.

Ideja je da gledatelji uoči i tijekom prijenosa postavljaju pitanja i dijele svoja razmišljanja na Facebook stranici Sport Kluba (i ostalim društvenim mrežama), a tijekom stanke ili time-outa komentatori će odgovarati na postavljena pitanja.

Tu je naravno i popularna igra Fantasy NBA u kojoj će se dijeliti zanimljive nagrade najboljima i iz tjedna u tjedan ćemo izvještavati o najboljim igračima, poretku momčadi te o mogućim iznenađenjima.

A kad je nova sezona u pitanju možemo zaista svake večeri očekivati pravi spektakl od igrača kao što su trostruki MVP Nikola Jokić iz Nuggetsa, zatim aktualni MVP Shai Gilgeous-Alexander koji je vodio momčad Thundera do naslova prvaka, pa dvostruki MVP Giannis Antetokounmpo iz Bucks, zatim nikad motiviraniji Luka Dončić iz Lakers, a tu je naravno i mladi Francuz Victor Wembanyama iz Spursa. Tu je još uvijek i 40-godišnji LeBron James iz Lakersa koji će, kad zaliječi bolna leđa (išijas) zaigrati u ukupno svojoj 23. NBA sezoni po čemu je apsolutni rekorder!

NOVA SEZONA

Podsjetimo, nova NBA sezona 2025./26. počinje 21. listopada 2025., a trajat će do 12. travnja 2026., kada završava regularni dio natjecanja. Nakon toga slijedi play-in turnir od 14. do 17. travnja, a doigravanje (play-off) kreće 18. travnja i traje do svibnja, dok će veliko NBA finale započeti 4. lipnja 2026. godine.

Svaka od 30 NBA momčadi odigrat će 82 utakmice regularne sezone, ukupno njih 1230, ravnomjerno raspoređenih između 41 domaće i 41 gostujuće utakmice. Uz to, paralelno s NBA sezonom igrat će se i NBA Cup i to od 31. listopada do 16. prosinca 2025., a taj format donosi dodatnu natjecateljsku draž sredinom sezone.

Aktualni NBA prvak je momčad Oklahoma City Thunder, predvođeni kanadskim bekom Shaijem Gilgeousom-Alexanderom, koji je ujedno MVP i najbolji strijelac prošle sezone. Naslov NBA Cupa pripao je Milwaukee Bucksima (MVP je bio Giannis Antetokounmpo), dok je Oklahoma City bio finalist tog natjecanja.

Dodajmo kako je u 2023, kad je igrano premijerno izdanje NBA Cupa, slavila momčad Los Angeles Lakersa koje je to slavlja vodio LeBron James.

Što se Hrvata u NBA ligi tiče, nakon što se službeno umirovio Bojan Bogdanović trenutačno imamo tri igrača, a to su :

· Ivica Zubac — centar Los Angeles Clippersa iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri (prosjek 16,8 koševa, 12,6 skokova 1,1 blokada), a podatak kako se našao u izboru za Najboljeg obrambenog igrača dovoljno govori koliko je napredovao

· Karlo Matković — krilni centar New Orleans Pelicansa u svojoj prvoj NBA sezoni ubilježio je prosjek od 7,7 koševa i 5,0 skokova i pokazao je velik napredak u svojoj igri

· Dario Šarić — nakon sjajnog početka NBA karijere u dresu Philadelphia 76ersa svestrani Šibenčanin igrao je još za Minnesotu, Phoenix, Oklahomu, Golden State i Denver, ali ostaje dojam da u tim klubovima nije dobio pravu priliku. Od ljeta je novi igrač Sacramento Kingsa.

U svakom slučaju očekuje nas još jedna NBA sezona vrhunske košarke, zvjezdanih predstava i borbe za Larry O’Brien trofej.

Za one koji vole NBA povijest svakako nije na odmet spomenuti kako Boston Celtics drže rekord po broju osvojenih NBA naslova s ukupno 18, a slijede ih Los Angeles Lakers sa 17 naslova prvaka.