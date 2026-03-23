NBA se ipak ‘smilovala’ Luki Dončiću

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

U utakmici protiv Orlanda Luka Dončić dobio je 16. tehničku pogrešku ove sezone.

Zaradio ju je nakon verbalnog sukoba na parketu s Gruzijcem Gogom Bitadzeom. Kasnije je Slovenac rekao kako mu je Bitadze na srpskom poručio da će mu “je*ati cijelu obitelj“.

“Ovo je košarkaški teren i to ne mogu podnijeti. Moram se braniti, znam da moram biti bolji. Suigrači su bili uz mene, ja sam ih iznevjerio, ali nadam se da ću igrati sljedeću utakmicu“, rekao je Dončić nakon susreta.

Dončiću je prijetila suspenzija, ali je NBA liga odlučila da mu ovoga puta “progleda kroz prste“. Dončićeva tehnička pogreška je poništena i on će moći igrati protiv Detroita u noći s ponedjeljka na utorak.

Zanimljivo je da je i ranije u karijeri Dončić imao sezonu u kojoj je skupio 16 tehničkih pogrešaka, još dok je igrao za Dallas.

