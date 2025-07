NBA prvaci će trenirati Jokića: ‘Zbog njega smo ostajali budni!’

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Nekadašnji NBA prvaci J.J. Barea i Jared Dudley novi su članovi stručnog stožera Denver Nuggetsa, a jedno im je zajedničko – uzbuđenje zbog rada s Nikolom Jokićem.

Portorikanski razigravač proveo je 14 godina u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, od čega 11 sezona u dresu Dallasa. S Mavericksima je 2011. godine osvojio pobjednički prsten, a oduvijek je bio poznat po svojoj borbenosti i beskompromisnom stavu na terenu.

Sada je preuzeo ulogu pomoćnika Davida Adelmana u franšizi iz Colorada, a najviše se veseli suradnji sa Somborcem, protiv kojeg je imao prilike i igrati u nekoliko navrata.

„Čovječe, uzbuđen sam. On je jedan od onih igrača zbog kojih sam ostajao budan do kasno u noć, izuzetno je pametan. Ono što mi se najviše sviđa kod njega jest to što voli natjecanje – to nam je zajednička osobina. Sada ćemo biti na istoj strani, bit će sjajno“, rekao je 41-godišnjak iz Mayagueza.

Još jedan pomoćni trener u stručnom stožeru prvaka iz 2023. godine bit će Jared Dudley, koji je prethodne četiri sezone proveo upravo u momčadi čiji je dugogodišnji član bio i Barea.

Krilni igrač igrao je u NBA ligi 14 godina, nastupajući za Charlotte Bobcatse, Phoenix Sunse, Los Angeles Clipperse, Milwaukee Buckse, Washington Wizardse, Brooklyn Netse i Los Angeles Lakerse. S Lakersima je 2020. godine podigao pobjednički pehar.

Sa svojim dugogodišnjim rivalom i novim kolegom, strateg iz Kalifornije dijeli mišljenje o suradnji s trostrukim najkorisnijim igračem najjače košarkaške lige na svijetu.

„Jokić je najbolji igrač u NBA ligi. Njegova konstantnost je zadivljujuća. J.J. i ja imat ćemo zadatak pomoći mu da bude barem nijansu bolji – ako je to uopće moguće. Prije svega, fokusirat ćemo se na unapređenje ekipe.“

Denver je prošlu sezonu završio u drugom krugu doigravanja Zapadne konferencije, gdje je u sedmoj utakmici poražen od kasnijeg prvaka i trenutno najbolje momčadi lige, Oklahoma City Thundera.