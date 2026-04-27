NBA liga žestoko kaznila Jokića i Randlea!

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Košarkaš Denvera Nikola Jokić kažnjen je s 50.000 dolara, dok je Julius Randle iz Minnesote kažnjen s 35.000 dolara zbog sukoba pred kraj četvrte utakmice prvog kola doigravanja Zapadne konferencije.

Na sreću momčadi iz Colorada, srpski igrač nije suspendiran i moći će pomoći ekipi u petoj utakmici prve runde doigravanja. Trenutačno u seriji vodi Minnesota 3:1 i na korak je od prolaska u drugo kolo.

Incident zbog kojeg su kažnjeni dogodio se na kraju četvrte utakmice, koju je Minnesota dobila rezultatom 112:96.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/CNOiLyOOgm — NBA Communications (@NBAPR) April 26, 2026

Srpski košarkaš reagirao je nakon što je Jaden McDaniels postigao polaganje 1,3 sekunde prije kraja, kada je utakmica već bila odlučena. Dotrčao je do njega i unio mu se u lice.

Igrači obje momčadi su se umiješali prije nego što se situacija smirila, a među njima je bio i Randle. I Jokić i Randle dobili su tehničke pogreške i isključeni su iz utakmice.

„Zabio je koš kada smo prestali igrati. Vidjeli ste što se dogodilo“, rekao je Jokić nakon utakmice.

Minnesota u toj utakmici neće moći računati na Dontea DiVincenza, koji je potrgao Ahilovu tetivu i završio sezonu, kao ni na Anthonyja Edwardsa, koji će biti izvan terena nekoliko tjedana zbog ozljede koljena.

Peta utakmica na rasporedu je u noći s ponedjeljka na utorak u 4:30 po hrvatskom vremenu u Denveru.