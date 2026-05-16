NBA liga objavila kad će dodijeliti MVP nagradu, termin otkriva pobjednika?

NBA liga službeno je objavila kada će biti objavljeno ime MVP-a regularnog dijela sezone.
Kako je potvrđeno, dobitnik najprestižnije individualne nagrade bit će otkriven u nedjelju, neposredno prije prve utakmice finala Zapadne konferencije između Oklahome i San Antonija.
Prema našem vremenu program počinje oko 1:30 poslije ponoći.
U konkurenciji za MVP priznanje ostala su trojica košarkaša – prošlogodišnji osvajač nagrade Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahome, zvijezda San Antonija Victor Wembanyama i centar Denvera Nikola Jokić.
Tko god bude izabran, NBA će dobiti osmog uzastopnog MVP-a rođenog izvan Sjedinjenih Američkih Država.
Mnogi smatraju da bi sam termin objave mogao biti određeni znak da će Gilgeous-Alexander ponovno osvojiti priznanje, jer se raspored gotovo poklapa s prošlogodišnjim scenarijem.
Kanađanin je prošle, 2025. godine, za MVP-a proglašen 21. svibnja, dok mu je trofej uručen dan kasnije, upravo uoči druge utakmice finala Zapadne konferencije u Oklahoma Cityju.
