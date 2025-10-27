NBA legenda o neigranju LeBrona: ‘Ovo je pritisak, brate moj’

Podijeli :

LeBron James još uvijek nije odigrao ni minute ove sezone.

Službeno, razlog je išijas. ESPN-ov insajder Shams Charania objavio je da LeBron neće stupiti na teren prije sredine studenog.

Kevin Garnett, međutim, smatra da je razlog bojkot, odnosno pritisak koji James vrši na vlasnike i generalnog direktora Lakersa jer mu još uvijek nisu ponudili novi ugovor.

Legendarnom košarkašu istječe trenutna suradnja s franšizom Los Angelesa na kraju sezone (bruto plaća je 52,6 milijuna dolara). Ako se to uskoro ne promijeni, James će u 42. godini postati slobodan igrač.

“Znaš kako mi sve ovo izgleda? Nećeš završiti taj posao? U redu, nema problema. Hej, Richie (LeBronov menadžer Rich Paul, op.a.), ugasi svjetla. Ovo je pritisak, brate moj. Ovo je najveći svih vremena – ili barem najveći u svoje vrijeme – koji svima govori: ‘Ovako ćemo riješiti stvari.’ Ovo miriše na pritisak“, rekao je Garnett u svom podcastu, pomalo iznenadivši još jednog NBA velikana i suigrača iz njegovih šampionskih dana u Bostonu, Paula Piercea.

“Dakle, kažeš da nije ozlijeđen?“, upitao ga je Pierce.

“Ne znam, brate“, odgovorio je Garnett.

“Rekao sam – ovo izgleda kao pritisak. Nisam rekao je li ozlijeđen ili ne. Neću ulaziti u to. Samo kažem da ovo izgleda kao pritisak.”

Zatim je uslijedila Pierceova primjedba da James voli igrati košarku.

“Da, on stvarno voli igru. Želi igrati, ali neće dopustiti da ga tretiraju kako stignu”, Garnett je ostao pri svome.

Lakersi su noćas pobijedili Sacramento Kingse 120:127 bez Jamesa i Luke Dončića zahvaljujući nestvarnoj izvedbi Austina Reavesa – 51 poen, 11 skokova, devet asistencija.

