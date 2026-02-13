NBA kaznio Indianu i Utah zbog tankiranja: ‘Ovo potkopava temelje NBA lige’

Podijeli :

(AP Photo/Nate Billings) via Guliver Image

NBA liga objavila je da je financijski kaznila dvije franšize, Utah Jazz i Indiana Pacers, zbog načina na koji su slagale sastave u nedavnim susretima, čime su, prema ocjeni lige, narušile njezin ugled. O svemu se oglasio i povjerenik NBA lige Adam Silver.

Utah Jazz kažnjen je s 500.000 dolara zbog postupaka koji su ocijenjeni štetnima za reputaciju lige, a odnose se na utakmice protiv Orlando Magica 7. veljače i Miami Heata 9. veljače.

U tim susretima Jazz je prije početka posljednje četvrtine iz igre povukao svoja dva najvažnija igrača, Laurija Markkanena i Jarena Jacksona Jr.-a, te ih više nije vraćao na parket. Liga je nakon provjere zaključila da su obojica bili spremni nastaviti igrati, a rezultati u tim trenucima još nisu bili odlučeni.

Indiana Pacersi kažnjeni su sa 100.000 dolara zbog kršenja pravilnika o sudjelovanju igrača u susretu protiv Utah Jazza 3. veljače. Nakon istrage, koja je uključivala i mišljenje neovisnog liječnika, NBA je utvrdila da su Pascal Siakam, koji prema pravilima ima status zvijezde, te još dvojica startera bili sposobni nastupiti.

Prema medicinskim procjenama, mogli su igrati barem uz ograničenu minutažu. Liga je istaknula i da je momčad, kao alternativu, mogla rasporediti odmor igrača na druge utakmice na način usklađeniji s pravilima.

O cijelom slučaju oglasio se i Adam Silver, čelni čovjek NBA lige.

“Ovakvo otvoreno davanje prednosti poziciji na draftu u odnosu na pobjede potkopava same temelje NBA natjecanja. U skladu s tim reagirat ćemo na sve buduće poteze koji ugrožavaju integritet naših utakmica. Surađujemo s našim Odborom za natjecanje i Odborom guvernera na uvođenju daljnjih mjera kako bismo iskorijenili takvo ponašanje”, rekao je.