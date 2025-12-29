NBA kaznila dvojac nakon kaosa i tučnjave u utakmici

Podijeli :

AP Photo/Matthew Hinton via Guliver

Američka profesionalna košarkaška liga (NBA) suspendirala je igrača New Orleansa Josea Alvarada na dvije utakmice, a košarkaša Phoenixa Marka Williamsa na jednu utakmicu zbog njihova sudjelovanja u tučnjavi tijekom susreta tih dviju momčadi.

Tijekom treće četvrtine utakmice, koja je odigrana u noći sa subote na nedjelju, Williams i Alvarado razmijenili su udarce nakon što je razigravaču New Orleansa dosuđen prekršaj prilikom pokušaja da se probije kroz blok koji je postavio Williams.

Alvarado je odgurnuo Williamsa s puta, nakon čega je centar Phoenixa gurnuo Alvarada u leđa.

POVEZANO VIDEO / Kaos i tučnjava u NBA: Alvarado udario na 30 centimetara višeg

Razigravač New Orleansa potom se okrenuo prema Williamsu te su njih dvojica razmijenili nekoliko riječi prije nego što su se uhvatili i započeli fizički obračun.

Igrači su zatim razdvojeni, a potom i isključeni iz utakmice. Nijedan od njih dvojice nije komentirao incident nakon susreta. Trener Phoenixa Jordan Ott tučnjavu je pripisao umoru i natjecateljskom naboju.

“Vidio sam kako je počelo, a onda su se odjednom svi uključili. Očito se takve stvari događaju. Jednostavno se osjeti nedostatak sna drugu noć zaredom, uvijek se nešto dogodi. Sinoć je bilo puno slobodnih bacanja, večeras ih nije bilo toliko. Dopustili su nam da igramo, što nam odgovara. Zakačili su se i očito su obojica isključeni“, rekao je Ott.

Alvarado će propustiti utakmice Pelicansa protiv New Yorka i Chicaga, dok Williams neće nastupiti u susretu Sunsa protiv Washingtona.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.