NBA insajder otkrio nove informacije oko Luke Dončića – i nisu optimistične

AP Photo/Gerald Leong via Guliver

Uoči druge utakmice doigravanja između Los Angeles Lakersa i Houston Rocketsa, nakon koje su Lakersi poveli s 2:0 u pobjedama, novinar ESPN-a Shams Charania otkrio je nove informacije o oporavku Luke Dončića i Austina Reavesa.

Kako prenosi ESPN, u redovima Lakersa trenutačno vlada više optimizma oko povratka Austina Reavesa nego Luke Dončića. Amerikanac je navodno korak ispred slovenskog košarkaša u procesu rehabilitacije, što znači da bi se na parket mogao vratiti već pred kraj serije s Houstonom, a u slučaju duljeg oporavka početkom sljedeće runde doigravanja.

“Austin Reaves je u svom rehabilitacijskom procesu zapravo dalje nego Luka Dončić. Rečeno mi je da je već započeo s individualnim radom na terenu jedan na jedan. Sljedeći korak za njega je napredovanje kroz faze igre tri na tri i pet na pet. Podsjetimo, početkom travnja njegova procijenjena odsutnost bila je četiri do šest tjedana. To ga teoretski stavlja u poziciju da bi se mogao vratiti pred kraj ove serije s Houstonom“, tvrdi Charania.

S druge strane, vijesti vezane uz slovenskog košarkaša znatno su manje ohrabrujuće. Prema navodima ESPN-a, Lakersi ne očekuju da bi se Dončić mogao vratiti već u ovoj seriji protiv Houstona. Njegov status ostaje nepromijenjen – odsutan je na neodređeno vrijeme.

“Lakersi ne očekuju da će se Luka Dončić vratiti već u ovoj seriji jer njegova odsutnost i dalje nije vremenski definirana, dok Reaves ipak napreduje i ponovno trenira na parketu“, dodao je NBA insajder.

To znači da će Lakersi morati pokušati proći Houston bez pomoći slovenskog košarkaša, dok bi, bude li potrebno, momčadi za nekoliko dana mogao pomoći Reaves.

Unatoč drukčijim prognozama, Lakersima zasad ide odlično. Dobili su obje domaće utakmice i poveli s 2:0 u seriji, no sada slijede dvije utakmice u Houstonu. Prva je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju u 2 sata.

