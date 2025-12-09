NBA igrač: Nisam pomagao kockarima da se klade na moje utakmice

Podijeli :

AP Photo/Nick Wass, File via Guliver

Igrač Miami Heata Terry Rozier, koji je optužen za federalnu prijevaru putem elektroničkih komunikacija i pranje novca te uloge u ilegalnoj shemi sportskog kockanja, izjasnio se u ponedjeljak na saveznom sudu u New Yorku da nije kriv.

Rozier (31) je pušten uz jamčevinu od tri milijuna dolara. Rozierov suoptuženik, Deniro Laster, također se pojavio na sudu i izjasnio se da nije kriv. Pušten je uz jamčevinu od 50.000 dolara. On i Rozier uhićeni su u listopadu u vezi s federalnom istragom o ilegalnom kockanju.

U optužnici američkog Ministarstva pravosuđa, Rozier je optužen da je Lasteru dojavio da planira rano napustiti utakmicu protiv Charlotte Hornetsa lažirajući ozljedu. Laster i drugi zavjerenici zatim su iskoristili to znanje kako bi “postavili i usmjerili više od 200.000 dolara u okladama predviđajući Rozierove ‘pod-statistike’ (tj. da će Rozier podbaciti)”.

NBA je prethodno istraživala sumnjive oklade na Rozierove podbačaje izvan sezone 2023., ali nije pronašla dokaze da je prekršio pravila lige. Liga je Roziera stavila na dopust nakon optužnice i njegovog uhićenja.

Istraga protiv Roziera traje od utakmice odigrane 23. ožujka 2023. kada je Rozier igrao za Hornetse. Kladionice su izvijestile o neobičnim aktivnostima klađenja na prop oklade (sve na manje od) u utakmici koju je Rozier napustio nakon 10 minuta, tvrdeći da je zadobio ozljedu stopala.

U optužnici se navodi da je Rozier dao do znanja suradnicima da će rano napustiti utakmicu, te da je više od 200.000 dolara uloženo na ‘manje od’, a dio dobitka dodijeljen je Rozieru.

Rozier je ušao u NBA kao izbor prvog kruga drafta Boston Celticsa 2015. godine. Ove sezone igra u posljednjoj godini četverogodišnjeg ugovora vrijednog 96,3 milijuna dolara koji je potpisao s Hornetsima i ima 160,4 milijuna dolara zarade u karijeri, prema Spotracu.