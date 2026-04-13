Nakon četiri godine ova je NBA momčad izborila doigravanje

Košarkaši Toronto Raptorsa postali su 12. sudionici ovogodišnjeg doigravanja u NBA ligi nakon što su zadnje večeri ligaškog dijela natjecanja na svom terenu svladali Brooklyn Netse sa 136:101.

Raptorsi nisu propustili priliku protiv slabašnih Netsa ostvariti uspjeh kojim su osigurali nastup u doigravanju po prvi put nakon četiri godine. RJ Barrett sa 26 i Brandon Ingram sa 25 koševa predvodili su strijelce domaćih, dok je Scottie Barnes ostvario “triple-double” sa 18 ubačaja i po 12 skokova i asistencija. Kod Netsa, koji su ovime zaključili još jednu neuspješnu sezonu, Tyson Etienne je ušavši s klupe ubacio 20 poena.

Toronto je ovom pobjedom čak stigao i na peto mjesto Istočne konferencije preskočivši Atlanta Hawkse koji su u svom zadnjem nastupu izgubili na gostovanju od Miami Heata sa 117:143. Oba su sastava ligaški dio sezone okončala s omjerom pobjeda i poraza 46-36, ali Toronto je bolji u međusobnom omjeru pa će u prvom krugu doigravanja za suparnika imati četvrte Cleveland Cavalierse, dok će Atlanta na treće New York Knickse.

Preostala dva para prvog kruga na Istoku bit će poznata nakon što se tijekom tjedna odigra “play-in” turnir, drugi Boston Celticsi će igrati protiv pobjednika dvoboja između Philadelphia 76-ersa i Orlando Magica koji je na programu u srijedu, dok će najbolji sastav Istoka Detroit Pistonsi svog suparnika saznati tek u noći s petka na subotu kada će poraženi iz dvoboja Sixersa i Magica igrati protiv pobjednika susreta Charlotte – Miami.

Philadelphia je osigurala domaći teren u “play-inu” 126-106 domaćom pobjedom protiv Milwaukee Bucksa, a na ruku joj je išao i 108:113 poraz Orlanda na gostovanju kod Bostona.

Na Zapadu su Denver Nuggetsi potvrdili treće mjesto uoči doigravanja 128-118 gostujućom pobjedom protiv San Antonio Spursa koji su odranije osigurali drugu poziciju. Julian Strawther sa 25 i Nikola Jokić sa 23 poena predvodili su Nuggetse, dok je De’Aaron Fox ubacio 24 za Spurse.

San Antonio je ligaški dio završio s omjerom 62-20, a Denver sa 54-28 te bi se oba dva sastava mogla sastati u drugom krugu doigravanja ako u prvom izbace svoje suparnike, Spursi bolje iz ogleda Phoenix Sunsa i Portland Trail Blazersa koji je na programu u utorak, a Nuggetsi Minnesota Timberwolvese koji su završili na šestom mjestu Zapada.

Prvaci Oklahoma City Thunder davno su ranije osigurali najbolji omjer u ligaškom dijelu sezone i prednost domaćeg terena kroz čitavo doigravanje pa su zadnje večeri igrali s rezervama i doživjeli visok 103:135 domaći poraz od Phoenix Sunsa. Branden Carlson je sa 26 koševa i 10 skokova bio najbolji kod Thundera, dok je Jamaree Bouyea ubacio 27 za Sunse.

Thunder je sezonu završio s omjerom 64-18, a prvi suparnik u doigravanju mogli bi mu biti upravo Sunsi ukoliko oni izgube u utorak od Blazersa, ali onda u petak svladaju bolje iz okršaja Los Angeles Clippersa i Golden State Warriorsa.

A Clippersi i Warriorsi su u nedjelju odigrali “predigru” za ono što ih očekuje u srijedu kada će se opet sastati, ali tada će poraženi i završiti sezonu. U nedjelju su sa 115-110 bolji bili Clippersi uz 20 koševa, 9 skokova i 8 asistencija Benedicta Mathurina, dok je Stephen Curry zabio 24 za Warriorse.

Clippersi su se nadali i skoku na osmo mjesto Zapada koje bi im osigurali dvije prilike za prolaz u doigravanje, ali za to im je trebao domaći poraz Portlanda od Sacramento Kingsa do kojeg ipak nije došlo. Blazersi su slavili sa 122-110 uz 25 koševa Denija Avdije, dok je Precious Achiuwa zabio 27 za Kingse.

U prvom krugu doigravanja na Zapadu igrat će i četvrti Los Angeles Lakersi protiv petih Houston Rocketsa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.