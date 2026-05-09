Mitchell predvodio Cavalierse do pobjede protiv Pistonsa

(AP Photo/Sue Ogrocki) via Guliver Image

U trećoj utakmici polufinale serije Istočne konferencije Cleveland Cavaliersi su sa 116:109 svladali Detroit Pistonse te su smanjili zaostatak na 2-1 u pobjedama.

Prva četvrtina bila je najizjednačenija na utakmici, a ona je pripala Cavaliersima s 32:30. I u drugoj četvrtini bolji su bili Cavsi, ovaj put s 32:18 pa su tako na predah otišli s velikih +16 (64:48). Činilo se da će momčad iz Ohija lakoćom privesti utakmicu kraju, no Pistonsi su kraj treće četvrtine odradili sjajno.

Od zaostatka 74:64 napravili su 12:0 seriju te su poveli sa 76:74. Međutim, kako to inače biva u NBA košarci, ubrzo je uslijedila nova serija koja je ovaj put otišla na stranu Cavaliersa. Oni su s 9:0 ponovno vratili prednost u svoje ruke da bi Detroit ipak u posljednju četvrtinu s 5:0 serijom ušao s minimalnih -2 (85:83).

U posljednjoj četvrtini većinu kontrole imao je Cleveland, no pet minuta prije kraja je Tobias Harris košem za 101:100 doveo Pistonse u vodstvo. Uspjeli su se domaći nakon toga sabrati, a ključan period igre bio je u posljednjih 50 sekundi kada je sa 6:0 serijom Cleveland stigao do pobjede od 116:109.

Ključan u slavlju bio je njihov najbolji igrač Donovan Mitchell koji je ubacio 35 poena te je uhvatio 10 skokova. Njemu se pridružio James Harden s 19 poena, a Detroitu nije pomogao ni Cade Cunningham koji je ostvario “triple-double” s 27 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Cleveland je ovim slavljem smanjio zaostatak na 2-1 u seriji, a u sljedećem susretu, 12. svibnja, će na domaćem parketu tražiti poravnanje u polufinalu Istočne konferencije.

Kasnije večeras, od dva sata i 30 minuta Los Angeles Lakersi dočekuju Oklahoma City Thundere te traže smanjenje na 2-1 u polufinalu Zapadne konferencije.

