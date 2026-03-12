Matković skroman u pobjedi Pelicansa

Podijeli :

AP Photo/Ella Hall via Guliver Image

New Orleans Pelicansi su kod kuće sa 122:111 bili bolji od Toronto Raptorsa.

Do slavlja ih je predvodio Trey Murphy III s 28 poena, što je najviše na utakmici, Dejounte Murray je dodao 27 poena, a Zion Williamson 19. Ovo je za New Orleans sedma pobjeda u posljednjih 10 utakmica.

Hrvatski košarkaš Karlo Matković je imao skroman učinak u pobjedi svoje momčadi. Odigrao je 13:27 minuta za Pelicanse, i ubacio četiri poena te upisao tri skoka i jednu ukradenu loptu. Pobjeda je pokvarila povratak bivše zvijezde Pelicana Brandona Ingrama u njegovoj prvoj sezoni s Torontom, nakon što je prethodnih šest proveo u New Orleansu.

Ingram je postigao 22 poena, dok je Immanuel Quickley dodao 25 za Toronto koji je izgubio četvrti put u pet utakmica.