Matković odigrao najbolju utakmicu u NBA karijeri

Hrvatski košarkaš, 23-godišnji Karlo Matković ostvario je najbolji učinak karijere u NBA ligi postigavši 19 koševa u 114:96 domaćoj pobjedi New Orleans Pelicansa protiv San Antonio Spursa.

Matković je za 21:04 minuta provedenih na terenu imao šut za dva 7-7, za tricu 1-2, a s linije slobodnih bacanja 2-2 te je dodao šest skokova te po jednu asistenciju i blokadu. Još važnije, Matković je bio na parketu kada su Pelicansi ostvarili ključnu seriju 19-3 početkom posljednje dionice igre kojom su zaostatak 75-79 pretvorili u prednost 93-82 te je u toj seriji ubacio šest poena. Ukupno je u četvrtoj četvrtini Matković postigao 12 koševa.

Prvo ime domaćih bio je Zion Williamson sa 22 ubačaja i 9 skokova, dok je Kelly Olynyk dodao 14 pogodaka uz 15 skokova. Kod Spursa su dvojica najboljih strijelaca bili igrači s klupe, Keldon Johnson i Julian Champagnie su ubacili po 18.

Usprkos ovoj pobjedi New Orleans je i dalje zadnji u Zapadnoj konferenciji s omjerom 14-43, dok je San Antonio 12. na Zapadu sa 24-31.

Los Angeles Clippersi izgubili su drugu utakmicu zaredom, ovoga puta su ih na svom terenu svladali Indiana Pacersi sa 129:111, a hrvatski centar Ivica Zubac je igrao 29:55 minuta i postigao 22 koša (šut za dva 8-11, slobodna bacanja 6-6) uz šest skokova i dvije asistencije. S takvim je učinkom Zubac bio drugi najbolji igrač Clippersa, nakon Jamesa Hardena koji je uz 31 ubačaj imao i 11 asistencija te sedam skokova. Tyrese Haliburton sa 29 pogodaka i 12 asistencija te Pascal Siakam sa po 12 koševa i skokova bili su najbolji kod Pacersa.

Clippersi su s omjerom 31-25 i dalje šest na Zapadu, dok su Pacersi sa 32-23 četvrti na Istoku.

U derbiju Istočne konferencije prvaci Boston Celticsi su u svom TD Gardenu pobijedili New York Knickse sa 118:105. Boston se ovom pobjedom učvrstio na drugoj poziciji Istoka sa skorom 41-16, dok su Knicksi stepenicu niže sa 37-20. Domaćin je sjajno ušao u meč i već nakon prve četvrtine Boston je vodio sa 19 razlike (38-19). Na poluvremenu je bilo +21 (64-43), a u trećoj četvrtini Celticsi su imali i najvećih +27 (77-50). Knicksi su do kraja treće dionice smanjili na svega sedam razlike, a početkom posljednje četvrtine i na -4 (89-85), no Boston je ubacio u brzinu više i pobjegao na 20 razlike (113-93). Na koncu je završilo 118-105. Jayson Tatum je predvodio pobjednički sastav sa 25 koševa, 10 skokova i devet asistencija. Jaylen Brown je dodao 24 koša i osam skokova, a Derrick White 19 koševa, devet skokova i sedam asistencija. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Karl-Anthony Towns sa 24 koša i 18 skokova i Jalen Brunson sa 22 koša.

Na vrhu Istoka i čitave lige ostali su Cleveland Cavaliersi koji su na svom terenu nadigrali Memphis Grizzliese sa 129:123. Iako konačnih šest razlike sugerira kako je pitanje pobjednika bilo otvoreno do kraja, istina je kako su Cavsi mirno održavali svoje suparnike na pristojnoj distanci čitavo vrijeme. Strijelce Cavsa predvodio je Donovan Mitchell sa 36 poena, Evan Mobley je dodao 25 uz 13 skokova i 8 asistencija, dok su Jaren Jackson sa 22 i Ja Morant sa 21 ubačajem bili najbolji kod Grizzliesa.

Cleveland je sada na omjeru 47-10, dok je Memphis sa 37-20 na diobi drugog mjesta na Zapadu s Denver Nuggetsima.

Vrh Zapada uvjerljivo drži Oklahoma City Thunder s omjerom 46-10 nakon 130:123 gostujuće pobjede protiv Minnesota Timberwolesima koji su pali na 31-27 te su na diobi sedmog mjesta Zapada. Opet je odličan kod Thundera bio Shai Gilgeous-Alexander sa 37 ubačaja te po 8 skokova i asistencija, Chet Holmgren je dodao 19, a Jalen Williams 18 za pobjednike, dok domaćima nije bilo dovoljno 29 koševa, 10 skokova i 7 asistencija Anthonyja Edwardsa te 22 ubačaja i 11 skokova Naza Reida.

Zanimljivo je bilo u San Franciscu gdje su domaći Golden State Warriorsi ugostili Dallas Maverickse. Prije utakmice Warriorsi su umirovili dres s brojem 9 Andrea Iguodale, a ovo je bila prva domaća utakmica njihovog novog pojačanja Jimmyja Butlera, dok su domaći navijači mogli pozdraviti i svog bivšeg ljubimca Klaya Thompsona koji je igrao važnu ulogu u osvajanju pet naslova prvaka. Sama utakmica nije ponudila neizvjesnost, Warriorsi su se brzo odlijepili na velik razliku i na kraju slavili sa 126-102 uz 30 koševa Stephena Curryja. Butler je dodao 18 za pobjednike kod kojih je Brandon Podziemski ubacio 17 uz 13 skokova. Kod Mavsa su Kyrie Irving i P.J. Washington zabili po 17, dok se Thompson zaustavio na 11.

Ovom pobjedom Warriorsi su ostali deveti na Zapadu s omjerom 30-27, tik iza Wolvesa i Mavsa koji su na diobi sedmog mjesta sa po 31-27.