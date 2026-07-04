Lyles nakon sjajne sezone u Real Madridu osigurao novi NBA angažman

Podijeli :

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Dosadašnji košarkaš Real Madrida Trey Lyles nastupat će za Minnesota Timberwolvese sljedeće sezone, s kojima će potpisati jednogodišnji ugovor vrijedan 4,3 milijuna dolara.

Nakon jedne sezone provedene u Real Madridu, kanadski krilni centar vraća se u NBA ligu, gdje će obući dres Minnesote. Tridesetogodišnji košarkaš imao je odličnu debitantsku sezonu u Euroligi, nakon što je prvih deset godina profesionalne karijere proveo u najjačoj ligi svijeta.

NBA bomba: Celticsi razmijenili jednu od najvećih zvijezda, a u Boston stiže Paul George! Sprema se velika NBA razmjena: Leonard se vraća u svoj bivši klub?

U svojoj prvoj euroligaškoj sezoni Lyles je u 42 utakmice prosječno bilježio 13,5 poena, 4,5 skokova, 1,5 asistenciju i indeks korisnosti 15,1. Bio je jedan od ključnih igrača Real Madrida na putu do finala Eurolige, u kojem je španjolski velikan na kraju poražen od Olympiakosa.

Na Final-Fouru dodatno je podigao razinu igre – igrajući na poziciji centra zbog ozljeda Waltera Tavaresa, Usmana Garube i Alexa Lena. Krilni centar je u prosjeku bilježio 20,5 poena, 7,5 skokova i indeks korisnosti 24,5.

Prije dolaska u Real Madrid prošlog ljeta, Lyles je odigrao 650 NBA utakmica za UtahJazz, Denver Nuggetse, San Antonio Spurse, Detroit Pistonse i Sacramento Kingse. Tijekom NBA karijere prosječno je bilježio 7,6 poena, 4,3 skoka i 1,1 asistenciju za 18,4 minuta po utakmici, uz 34,7 posto uspješnosti u šutu za tri poena.

U Minnesoti će zateći potpuno rekonstruiranu momčad, čije je najveće pojačanje LaMelo Ball. S njim u ekipi bit će i nositelji igre Wolvesa: Anthony Edwards, Rudy Gobert, Jaden McDaniels…

Lylesu će ovo biti jedanaesta sezona u NBA ligi. Nekadašnji igrač Kentuckyja, Sacramenta, Denvera i San Antonija stiže u Minneapolis kako bi pojačao Timberwolvese, od kojih se očekuje da i sljedeće sezone budu među glavnim kandidatima za vrh Zapadne konferencije. Minnesota od krilnih centara trenutno ima još samo Juliana Phillipsa, dok kao „četvorka“ može igrati i krilo Jaden McDaniels.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

