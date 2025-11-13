Luka Dončić komentirao otkaz čovjeku koji ga je poslao u Lakerse

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Ime Nica Harrisona zauvijek će biti povezano s imenom Luke Dončića u očima svakog ljubitelja košarke.

Harrison je bio donedavni predsjednik košarkaških operacija i generalni menadžer Dallasa koji je tradeao Dončića iz Dallas Mavericksa u Los Angeles Lakerse, a nekoliko trenutaka kasnije – dobio je otkaz.

Logično, novinari su Dončića pitali za njegovu reakciju.

“Grad Dallas, navijači, igrači – uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Mislio sam da ću tamo ostati zauvijek, ali nisam. To će uvijek biti posebno mjesto za mene. Uvijek ga mogu nazvati domom. Ali sada sam fokusiran na Lakerse, pokušavam krenuti dalje“, rekao je Dončić.

POVEZANO VIDEO / Aktualni NBA prvaci razbili Dončića i Lakerse, Curry opet onaj stari

Na pitanje bi li jednog dana mogao ponovno igrati za Maverickse, Slovenac je ostao rezerviran:

“Trenutno sam fokusiran samo na Lakerse. Nema daljnjih komentara.”

Dončić nije htio ulaziti u priču niti trljati sol na ranu, a rana Mavericksa je duboka – već se šuška da će ozlijeđeni Kyrie Irving i Anthony Davis također postati dostupni za trade.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.