Luka Dončić dolazi u Europu

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša svijeta, dolazi u Europu kako bi nastavio liječenje i pokušao se što prije vratiti na teren.
Informacije iz Amerike govore da će se slovenski reprezentativac uputiti prema Starom kontinentu kako bi pronašao rješenje za problem sa zadnjom ložom. S tim su se složili liječnici Los Angeles Lakersa, kao i njegov osobni medicinski tim.
Dončić je napustio teren tijekom utakmice protiv Oklahoma City Thundera, a prve prognoze kažu da će biti izvan terena do kraja regularnog dijela sezone te da će vjerojatno propustiti i prvu rundu doigravanja.
Dončić ide u Njemačku i Švicarsku, koje tradicionalno prednjače u svijetu u najsuvremenijim medicinskim tretmanima, posebno kada je riječ o matičnim stanicama. One će biti ubrizgane pod ultrazvučnim navođenjem izravno u područje ozlijeđenog mišića.
Vjerojatno će dobiti kombinaciju nekih metoda i tretmana koji nisu legalni u Sjedinjenim Američkim Državama. Nešto slično je prije mnogo godina radio i Kobe Bryant.
