Ludnica u New Yorku: Oko tri milijuna ljudi stiglo na paradu zbog osvajanja NBA lige

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AP Photo/Darren Abate via Guliver Image

Procjenjuje se kako se tri milijuna oduševljenih navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi u četvrtak kako bi pozdravilo igrače koji su prije pet dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub nakon čak 53 godine.

Čak i prije osvita novog dana u New Yorku duž Broadwaya su se počeli okupljati navijači kako bi uhvatili što bolju poziciju, policija je objavila kako su sva predviđena mjesta za promatranje parade bila su puna tri sata prije početka, a novi gradonačelnik Zohran Mamdani kazao je kako bi ovo mogla biti najveća parada u povijesti grada.

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U 10.32 sati po lokalnom vremenu igrači Knicksa krenuli su na svoj 1.1 kilometara dug put od južnog Manhattana do gradske vijećnice gdje im je Mamdani uručio simbolične ključeve grada. Gradska vijećnica ovim je povodom bila osvijetljena u plavo i narančasto, boje Knicksa koje su krasile i noge druge znamenite zgrade u gradu tijekom pobjedničkog marša momčadi kroz ovogodišn je doigravanje.

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