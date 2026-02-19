LeBron o Zupcu: ‘Ne znam jel mrzi Lakerse, ali razbije nas!’

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Ivica Zubac ove je zime dres LA Clippersa zamijenio za onaj Indiana Pacersa, no još uvijek čeka svoj prvi nastup.

Ovo je tek druga razmjena u karijeri hrvatskog centra, a o njemu je govorio i LeBron James.

“Ne znam je li to zato što mrzi Lakerse zbog trejda ili nečeg sličnog, ali kad igra protiv nas, ispraši nas”, naglasio je James u podcastu “Mind the Game”. “Razbije nas, čovječe. Stvarno je ogroman. Puno ljudi ne razumije koliko je velik, a ima i sjajan osjećaj.”

“Mislim da je to sjajno pojačanje za Indy, pogotovo gledajući u budućnost. Nakon što su izgubili Mylesa Turnera u Milwaukeeju, drugačiji su igrači, ali mislim da će, uz to što se Tyrese Haliburton u nekom trenutku vraća, sa Zuom, to dobro funkcionirati. Zu dobro funkcionira s razigravačima, a Tyrese je jedan od najboljih razigravača u našoj igri”, dodao je James.

Zupca ove sezone pratimo na Sport Klubu, za Clipperse je bio u prosjeku na 14.4 poena, 11.0 skokova i 2.2 asistencije po utakmici, uz 61.3% šuta iz igre. Pacersi će biti treća NBA franšiza za koju će igrati hrvatski centar.