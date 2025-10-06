LeBron James zaintrigirao objavom, u utorak pada ‘odluka svih odluka’

“Odluka svih odluka. #DrugaOdluka”
LeBron James, jedan od najvećih košarkaša svih vremena, objavio je ove riječi na društvenoj mreži X. Spomenuta “odluka” zakazana je za utorak, 7. listopada.
U kriptičnom videu na društvenim mrežama nije jasno o čemu se radi, ali kontekst je poznat.
Izvorna “Odluka” dogodila se 2010. godine, kada je LeBron odlučio napustiti Cleveland Cavalierse i, kako je tada rekao, “odnijeti svoje talente na South Beach” i pridružiti se Miami Heatu.
Taj spektakl imao je ogromne posljedice na karijeru “Kralja Jamesa”, ali i na cjelokupni izgled NBA lige u sljedećim godinama.
Je li takozvana “Odluka 2″, kako se već naziva u NBA krugovima, najava nove promjene u momčadi za 40-godišnjeg Jamesa?
Ne bi bilo nemoguće. Od dolaska Luke Dončića, jasno je da legendarni igrač prvi put u svojoj veličanstvenoj karijeri neće biti opcija broj jedan u svojoj momčadi.
Druga mogućnost je da se radi o Jamesovom povlačenju. LeBron je fizički najspremniji igrač u povijesti košarke, ali on je odavno u poznim igračkim godinama i ima mnogo interesa izvan košarke.
Treća opcija je da se radi o reklamnoj kampanji usmjerenoj na privlačenje pažnje usporedbom s kultnom “Odlukom” od prije 15 godina.
