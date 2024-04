Lakersi vodili, ali ih Jokić ipak rastužio novim slavljem Denvera

Podijeli :

AP Photo/Loren Elliott via Guliver Images

Aktualni prvaci NBA lige, momčad Denver Nuggetsa, na domaćem je parketu svladala Los Angeles Lakerse sa 114-103 u prvoj utakmici prvog kruga doigravanja u Zapadnoj konferenciji.

Ponovno je briljirao srpski centar Nikola Jokić koji je ubacio 32 koša uz 12 skokova i sedam asistencija. Jamal Murray je postigao 22 poena i podijelio 10 asistencija, Michael Porter Jr. je uz 19 koševa imao osam skokova i dvije blokade, a veliku ulogu u pobjedi imao je i Aaron Gordon koji je napunio statistiku sa 12 poena, 11 skokova i sedam asistencija.

Lakersi su na poluvremenu vodili sa 60-57 ponajviše zahvaljujući LeBronu Jamesu koji je do tada ubacio 19 koševa. No, obrana Nuggetsa ga je u drugom dijelu limitirala na osam poena, a u zadnjoj četvrtini mu nije dopustila nijedan šut do predzadnje minute u dvoboju.

James je završio dvoboj sa 27 koševa i osam asistencija, a najučinkovitiji igrač gostujuće momčadi bio je Anthony Davis s 32 koša, 14 skokova, pet asistencija i četiri blokade.

Ovo je bila deveta uzastopna pobjeda Denvera nad Lakersima. Momčad iz Los Angelesa je posljednji put svladala Jokićevu družinu u prosincu 2022., a navijači Lakersa još dobro pamte “metlu” (4-0) u prošlogodišnjem doigravanja kad su ove momčadi odlučivale o prvaku Zapadne konferencije.

Denver će ponovno ugostiti Lakerse u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu (4 sata).