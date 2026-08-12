Lakersi prodani za rekordnu cifru čovjeku koji je u kontroverznom poslu htio kupiti udio u Svjetskom prvenstvu

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Los Angeles Lakersi bit će prodani za rekordnih 12.5 milijardi dolara, a slavni klub kupit će Joshua Kushner, poduzetnik i brat zeta Donalda Trumpa, te bivši izvršni direktor Disneyja Bob Iger, izvijestio je ESPN u srijedu.

Prodaja Lakersa postavila bi novi rekord u sjevernoameričkom sportu i dolazi otprilike godinu dana nakon što je Lakerse kupio milijarder Mark Walter za 10 milijardi dolara.

Lakersi, osvajači NBA lige 17 puta – više imaju samo Boston Celticsi – izgradili su svoj imidž zahvaljujući mnogim zvijezdama koje su nosile ljubičasto-zlatne drese, od Magica Johnsona do Kobea Bryanta.

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Vrlo rijetko mijenjaju vlasnike, a sada će to učiniti drugi put u samo nekoliko mjeseci.

Obitelj Buss, na čelu od 1979. i arhitekti “Showtimea”, mješavine sporta i zabave koja je izgradila glamuroznu sliku Lakersa 1980-ih, predala je uzde u lipnju 2025. Marku Walteru, čelniku holding tvrtke TWG Global, koja kontrolira bejzbol klub Los Angeles Dodgers. Američki milijarder ostat će samo jednu sezonu, a kulminacija je bila poraz u polufinalu doigravanja Zapadne konferencije od Oklahoma Cityja.

Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, supruga Ivanke Trump, osnovao je fond Thrive Eternal, koji je bio u središtu nedavne globalne kontroverze zbog pokušaja stjecanja dionica u komercijalnoj tvrtki koju je FIFA namjeravala stvoriti prije nego što je odustala od projekta.

Bob Iger (75) bio je izvršni direktor Disneya od 2005. do 2020. i ponovno od 2022. do 2026. Vlasnik je ženske nogometne franšize Angel City FC sa sjedištem u Los Angelesu.

Prema ESPN-u, transakciju još treba odobriti NBA, a na terenu, Lakersi ovog ljeta započinju novu eru odlaskom superzvijezde LeBrona Jamesa u Philadelphiju.