Kreće trade ludilo u NBA! Iz vedra neba se sprema prva velika razmjena

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Veljača je već dobrano počela, a za obožavatelje NBA lige to znači samo jedno - bliži se trade deadline. Završni rok nakon kojeg franšize više ne mogu obavljati razmjene redovito je među najinteresantnijim periodima u regularnoj sezoni.

NBA klubovi uglavnom svoje karte drže neotkrivenima sve dok se taj rok ne počne približavati. Tako smo prošle godine svega šest dana prije deadlinea svjedočili šokantnom prelasku Luke Dončića u LA Lakerse, a u nadolazećim danima dogodilo se još nekoliko velikih razmjena. Jimmy Butler završio je u Warriorsima, Spursi su doveli De’Aarona Foxa, a Pelicansi su poslali Brandona Ingrama u Toronto… Ali ove godine – tišina, barem dosad.

POVEZANO VIDEO / Zubac do double-doublea u pobjedi, Shai predvodio OKC do pobjede protiv Denvera

Deadline je u aktualnoj sezoni zakazan za 5. veljače, a na NBA tržnici dosad nije bilo velikih poteza. Jedini značajniji trade bio je onaj u kojem su Cleveland Cavaliersi poslali De’Andrea Huntera u zamjenu za Dennisa Schrödera i Keona Ellisa, dok je Dario Šarić otišao trećem sudioniku razmjene, Chicago Bullsima.

I dok su sve oči uprte u Giannisa Antetokounmpa, grčku superzvijezdu koja želi napustiti Milwaukee Buckse, kao grom iz vedra neba izašla je vijest o poslu koji dogovaraju Los Angeles Clippersi i Cleveland Cavaliersi.

Riječ je o razmjeni legendarnog Jamesa Hardena i dvostrukog all-stara Dariusa Garlanda. Prema izvještajima koji stižu iz SAD-a, pregovori su u naprednoj fazi i očekuje se da će uskoro Clippersi i Cavsi pružiti ruku jedni drugima.

Ovaj izgledni blockbuster trade je veliko iznenađenje. S jedne strane, Clippersi su sezonu otvorili s groznim 6-21 omjerom, da bi od sredine prosinca pa sve dosad postali najbolja momčad lige. U spomenutom periodu momčad Ivice Zupca bila je na omjeru 17-4 prije utakmice protiv 76ersa koju su igrali u noći s ponedjeljka na utorak.

The Los Angeles Clippers and 11-time All-Star James Harden are working through whether the sides can find a deal by Thursday’s NBA trade deadline, sources tell ESPN. Both sides are aligned in conversations together and with interested teams. pic.twitter.com/XzvCz0fc4w — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Bila je to druga utakmica u nizu koju je James Harden propustio zbog “osobnih razloga”, a točno na poluvremenu tog dvoboja u Intuit Domeu, NBA insajderi objavili su vijest o skoro završenoj razmjeni u kojoj bi nekadašnji MVP trebao otići put Ohia.

Na drugoj strani, Darius Garland je dinamični 26-godišnji razigravač koji je bio izabran kao peti na NBA draftu 2019. Od samih početaka se isprofilirao kao jedan od lidera momčadi, dok je prošle sezone drugi put završio u all-star selekciji. Međutim, Garlandovi česti problemi s ozljedama u kombinaciji s neuspjesima u doigravanju prethodnih godina te razočaravajućoj igri u aktualnoj sezoni, očito su natjerali Cavalierse da povuku okidač i naprave konkretnu promjenu.

Također, treba spomenuti da Cleveland ima najskuplji roster u NBA ligi te čelnici kluba svim silama žele spustiti platnu listu ispod granice poreza na luksuz (luxury tax). U prijevodu, sve franšize koje završe preko te granice prisiljene su plaćati velike penale, stoga ne čudi da su Cavsi, nakon slanja Huntera u Kingse, uključeni i u ovaj trade.

Logiku Cleveland Cavaliersa nije teško shvatiti, no kod Clippersa to baš i nije slučaj. Najjednostavnije objašnjenje leži u činjenici da Harden, iako još uvijek igra na elitnoj razini, ima 36 godina. Istodobno, Clippersi imaju roster pun veterana uz samo dva izbora u prvoj rundi drafta do 2030., što znači da će priljev mladih igrača biti limitiran. Garland je 10 godina mlađi od Hardena i unatoč svim problemima – Clippersima otvara prozor prema budućnosti.

No, postoje špekulacije kako je Harden tražio ekstenziju ugovora koja je odbijena, a nagađa se i to da su LA Clippersi konačno doznali ishod višemjesečne istrage o velikoj aferi s Kawhijem Leonardom te da je težina eventualne kazne natjerala Hardena da potraži izlaz.

U svakom slučaju, sljedeći dani bi mogli otkriti kakve su dugoročne namjere Los Angeles Clippersa, stoga ćemo s punom pozornošću pratiti Ivicu Zupca koji navodno privlači interes nekolicine NBA klubova. Ako Clippersi slučajno krenu u totalnu rasprodaju, lako je moguće da će najbolji hrvatski košarkaš nakon dugih 10 godina konačno odseliti iz Los Angelesa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.