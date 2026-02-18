Kreće tankiranje Dallasa? Kyrie Irving out do kraja sezone

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Dallas Mavericksi su prošle godine u veljači razmijenili Luku Dončića za Anthonyja Davisa i još poneke igrače, ali su se ubrzo riješili nove zvijezde koja je otišla u Washington Wizardse. Nadali su se da će Davis i Kyrie Irving stvoriti dobru kemiju, ali se Irving teško ozlijedio te ga još uvijek nema na terenu.

A kako stvari stoje, neće ga biti ni do kraja sezone. Točnije, sigurno ga neće biti na parketu jer su Dallas Mavericksi u srijedu objavili kako Kyrie Irving zbog rupture prednjeg križnjeg ligamenta neće igrati do kraja sezone.

Mavericksi su trenutačno na omjeru 19-35 te su još uvije u igri za play-in koji im bježi sedam pobjeda. Međutim, izglednija opcija je da će franšiza iz Teksasa ostatak sezone usmjeriti prema razvijanju Coopera Flagga i “hvatanju” što bolje pozicije za nadolazeći Draft.

Do kraja sezone nitko ne bi bio šokiran kada bi Dallas do kraja sezone upisao više poraza nego pobjeda kako bi imali što veće šanse za prvi pick na Draftu, ili barem za prvih nekoliko izbora.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.