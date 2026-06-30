Kraj jedne ere: LeBron James odlazi iz Lakersa!?

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AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, LeBron James, napušta Los Angeles Lakerse nakon osam sezona i karijeru će nastaviti u drugom NBA klubu.

Kako prenosi ESPN, pozivajući se na izvršnog direktora Klutch Sportsa Richa Paula, četverostruki NBA prvak obavijestio je čelnike Lakersa da više ne računaju na njega i da će sezonu 2026./27. dočekati u novom dresu.

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Lakersi su poručili Jamesu da žele da se vrati, ali je najbolji strijelac NBA lige svih vremena odlučio otići negdje drugdje.

Nedugo prije toga, predsjednik Lakersa Rob Pelinka razgovarao je s Richom Paulom o planovima jednog od najvećih igrača u povijesti košarke.

LeBron je u Los Angeles stigao 2018. godine nakon uspješnih epizoda u Clevelandu i Miamiju. Već 2020. predvodio je Lakerse do 17. šampionske titule u povijesti franšize, osvojivši tada i MVP priznanje finalne serije.

Tijekom osam godina u Lakersima ostao je jedan od najboljih igrača lige, oborio je brojne rekorde, a 2023. godine postao je najbolji strijelac u povijesti NBA lige, prestigavši legendarnog Kareema Abdul-Jabbara.

James je tijekom karijere osvojio četiri NBA šampionska prstena – dva s Miami Heatom (2012. i 2013.), jedan s Cleveland Cavaliersima (2016.), kada je donio prvi naslov u povijesti kluba, i jedan s Lakersima (2020.). Četiri puta je proglašavan MVP-jem finala, četiri puta najkorisnijim igračem regularnog dijela sezone, a čak 21 put bio je sudionik All-Star utakmice.