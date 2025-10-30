Košarkašu Oklahome Nikoli Topiću dijagnosticiran rak testisa

Podijeli :

AP Photo/Kyle Phillips via Guliver

Nikola Topić, razigravač reprezentacije Srbije, liječi se od raka testisa kemoterapijama.

Informaciju je iznio Sam Presti, generalni menadžer Oklahoma City Thundera.

Ono što je važno jest da su liječnici iznimno pozitivni u vezi s oporavkom 20-godišnjeg košarkaša.

Topić je 6. listopada bio podvrgnut operaciji testisa, no do ove izjave Prestija nije bio poznat uzrok tog kirurškog zahvata. U međuvremenu, Thunder je sa srpskim košarkašem produžio ugovor.

„Želim vam dati zdravstvene informacije o Nikoli Topiću. Kao što većina vas zna, on je na samom početku priprema imao medicinski zahvat na testisima. Taj je zahvat obavljen u bolnici MD Anderson u Houstonu, kako bi se utvrdilo ima li Nikola slučaj raka testisa.

Zahvat je bio nužan kako bi se napravila biopsija, a rezultati biopsije su stigli i potvrđeno je da se Nikola doista suočava s rakom testisa. Srećom, ima izvanredan tim onkologa, i u Oklahomi i u bolnici MD Anderson, te su svi iznimno optimistični kada je riječ o njegovu oporavku i ishodu liječenja.

Važno je naglasiti da je rak testisa najizlječiviji oblik raka kod muškaraca, no liječnici su, na temelju trenutačnih nalaza, preporučili da Nikola započne s kemoterapijama. Nikola nije želio da ova informacija postane javna dok ne započne sam tretman — a s njim je upravo započeo“, rekao je Presti.