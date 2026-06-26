Karlo Matković ostaje u NBA ligi, njegov klub aktivirao klauzulu u ugovoru

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AP Photo/Gerald Herbert via Guliver

New Orleans Pelicansi iskoristili su opciju u ugovoru Karla Matkovića i produljili njegovu suradnju do kraja sezone 2026./27. Odluka o aktiviranju treće godine ugovora pokazuje da u klubu vjeruju hrvatskom centru i računaju na njegov doprinos u budućnosti.

Matkovića su Pelicansi izabrali kao 52. izbor na NBA Draftu 2022. godine, a tijekom dosadašnjeg boravka u organizaciji nastupao je i za razvojnu momčad Birmingham Squadron u NBA G ligi.

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U prošloj sezoni 25-godišnji hrvatski košarkaš prosječno je na parketu provodio 14,7 minuta po utakmici. Za to vrijeme bilježio je 5,7 poena, 3,7 skokova i 0,9 blokada, uz vrlo dobre postotke šuta. Iz igre je gađao 60,4 posto, dok je za tricu imao uspješnost od 42,2 posto, što potvrđuje njegovu učinkovitost u napadu.

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