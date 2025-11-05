Karlo Matković: Od Livna do NBA parketa

U novoj NBA sezoni – koju možete pratiti u programu Sport Kluba – naslov prvaka brane Oklahoma City Thunderi. No, ljubitelji košarke u Hrvatskoj posebno će pratiti igre triju klubova u kojima nastupaju naši predstavnici.
Naime, ove sezone u NBA-u igraju trojica hrvatskih košarkaša – Ivica Zubac u dresu Los Angeles Clippersa, Dario Šarić u dresu Sacramento Kingsa i Karlo Matković u dresu New Orleans Pelicansa.
Zakucavanja su bila spektakularna, energija zarazna, a komentatori i navijači oduševljeni – Matković je jasno pokazao da želi biti ozbiljna opcija u rotaciji New Orleansa.
Košarkaški put započeo je u mlađim kategorijama zagrebačke Cedevite gdje je stigao u dobi od 14 i pol godina, a potom je iskustvo stjecao u regiji – u OKK Beogradu te zatim u Megi Basket, klubu koji je u NBA poslao i trostrukog MVP-a Nikolu Jokića. Matković je u tom sustavu mirno gradio svoj put, stepenicu po stepenicu, bez preskakanja. No, nije mu bilo lako tako rano otići od kuće:
Prva sezona u NBA-u pokazala je da se radi o igraču s potencijalom – u 42 utakmice prosječno je bilježio 7,7 poena i 5 skokova uz vrlo dobru šutersku preciznost.
S obzirom na ono što je pokazivao u Megi, Cedeviti Olimpiji i u dresu hrvatske reprezentacije, jasno je da se radi o modernom „stretch“ centru: igrača koji može trčati kontru, završavati akcije zakucavanjima te igrati kvalitetan pick-and-roll.
„Samo su mi stalno govorili: budi strpljiv, radi, ostani pozitivan i drži glavu gore – sve će doći na svoje. I stvarno, ne brinem previše… opet ćemo igrati“, rekao je Karlo jednom prilikom za američke medije.
O prelasku iz Europe u NBA-ligu dodao je:
„Na početku sezone ne igraš puno… sve se odvija jako brzo. Manje je treninga nego u Europi, a utakmice su gotovo svaki dan.“
Njegov pristup i predanost jasno pokazuju da u NBA nije došao slučajno. Polako, strpljivo, bez forsiranja – gradio je karijeru temeljito, svjestan da se u ovom poslu ništa ne smije preskakati.
Ono po čemu je osobito zapao za oko jest obrana. Dok je igrao za Cedevitu Olimpiju, bio je najbolji bloker EuroCupa, potvrdivši da su njegova fizička moć i osjećaj za defenzivu daleko iznad prosjeka.
U NBA-sezoni proboj je stigao kad je dobio više minuta i iskoristio ih: u jednoj utakmici ubacio je 19 poena, dodatno učvrstivši dojam da Pelicansi u njemu imaju ozbiljan potencijal za budućnost.
Hrvatska reprezentacija i pogled naprijed
Matković je odavno izrazio želju da nastupa za Hrvatsku, a debitirao je u veljači 2022. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Za to je velikim dijelom zaslužan tadašnji izbornik Veljko Mršić, koji je inzistirao da FIBA odobri promjenu reprezentativnog statusa, budući da je Karlo ranije bio na popisu BiH. Kad je stigla dozvola da može igrati za Hrvatsku, bilo je jasno da reprezentacija dobiva veliko pojačanje.
Govoreći o nastupu za Hrvatsku, Matković je jednom prilikom rekao:
„Ovo je ispunjenje dječačkog sna. Kao kad te stariji dečki pozovu na basket, haha… Kad pogledam odakle sam došao i kako sam došao, sve postane emocionalno. Naravno da sam o tome maštao, ali trebat će mi još vremena da postanem svjestan svega.“
Karlo svojom pojavom i radom šalje jasnu poruku – hrvatska košarka ima potencijal, ali treba sustav i okvir u kojem će taj potencijal doći do izražaja.
Priča o Karlu Matkoviću nije priča o slučajnom talentu, nego o radu, disciplini i iskorištenim prilikama. Od rodnog Livna, preko zagrebačke Cedevite, regionalne ABA lige, pa sve do NBA-a, pokazao je da dječački snovi doista mogu postati stvarnost. Danas ima priliku potvrditi se kao važan igrač Pelicansa i nezaobilazan član nove generacije hrvatske košarke.
