Karlo Matković: Od Livna do NBA parketa

AP Photo/Gerald Herbert via Guliver

U novoj NBA sezoni – koju možete pratiti u programu Sport Kluba – naslov prvaka brane Oklahoma City Thunderi. No, ljubitelji košarke u Hrvatskoj posebno će pratiti igre triju klubova u kojima nastupaju naši predstavnici.

Naime, ove sezone u NBA-u igraju trojica hrvatskih košarkaša – Ivica Zubac u dresu Los Angeles Clippersa, Dario Šarić u dresu Sacramento Kingsa i Karlo Matković u dresu New Orleans Pelicansa.

Junak današnje priče je skromni dečko iz Livna, gradića u Bosni i Hercegovini, Karlo Matković, koji je napokon dočekao pravu priliku u New Orleans Pelicansima. Trener Willie Green u prvih pet, šest utakmica sezone praktički mu nije davao minutažu, ali sada je eksplodirao. Jedan od razloga je ozljeda prve zvijezde momčadi Ziona Williamsona, a sudeći prema prvom konkretnom nastupu – Matković je priliku iskoristio na najbolji način.

Hrvatski centar odigrao je značajnu ulogu u prvoj pobjedi Pelicansa ove sezone. Njegova je momčad svladala Charlotte Hornets 116:112. Unatoč ograničenom vremenu na parketu, Matković je bio jedan od ključnih igrača u neizvjesnoj završnici. U samo 15 minuta igre upisao je 13 poena, 6 skokova, 2 asistencije, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu. Pritom je pogodio šest od sedam pokušaja iz igre, a Pelicansi su tijekom njegovog boravka na terenu ostvarili +13 razliku.

Zakucavanja su bila spektakularna, energija zarazna, a komentatori i navijači oduševljeni – Matković je jasno pokazao da želi biti ozbiljna opcija u rotaciji New Orleansa.

OD LIVNA DO NBA SREDINE

Karlo Matković rođen je 30. ožujka 2001. u Livnu, u Bosni i Hercegovini, u hrvatskoj obitelji. Visok je 208 centimetara, poznat po eksplozivnosti i visokom odrazu, a posljednjih godina dodatno je radio na šutu za tri poena – elementu koji bi ove sezone trebao sve češće pokazivati i na NBA parketima. rođen je 30. ožujka 2001. u Livnu, u Bosni i Hercegovini, u hrvatskoj obitelji. Visok je 208 centimetara, poznat po eksplozivnosti i visokom odrazu, a posljednjih godina dodatno je radio na šutu za tri poena – elementu koji bi ove sezone trebao sve češće pokazivati i na NBA parketima. Košarkaški put započeo je u mlađim kategorijama zagrebačke Cedevite gdje je stigao u dobi od 14 i pol godina, a potom je iskustvo stjecao u regiji – u OKK Beogradu te zatim u Megi Basket, klubu koji je u NBA poslao i trostrukog MVP-a Nikolu Jokića. Matković je u tom sustavu mirno gradio svoj put, stepenicu po stepenicu, bez preskakanja. No, nije mu bilo lako tako rano otići od kuće:

“Roditelji su ostali raditi u Livnu, brat i sestra su također bili „dolje“, morao sam ići sam. Prva godina je bila teška, za Božić sam htio ići kući, bio mi je šok kada sam stigao iz malog mjesta. Međutim, na kraju mi je bilo vrhunski, mogao bih živjeti tamo. Zagreb će mi zauvijek biti u srcu, ostao sam prijatelj sa svim tim igračima i bilo mi je kasnije puno lakše”, kazao je za SN