Kao Kidd i Dončić: Flagg najbolji ‘rookie’ ove sezone u NBA

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Košarkaš Dallas Mavericksa, 19-godišnji Cooper Flagg, koji je bio prvi izbor na prošlogodišnjem draftu, pobjednik je izbora za najboljeg novaka u ovoj sezoni, objavili su iz ureda NBA lige.

Flagg je postao treći košarkaš Dallasa koji je osvojio ovu nagradu, nakon Jasona Kidda (1995.) i Luke Dončića (2019.).

Iako Mavericksi nisu izborili nastup u doigravanju te su s učinkom 26-56 završili na 12. mjestu Zapadne konferencije, Cooper Flagg je impresionirao glasače s prosjekom od 21 koša, 6,7 skokova, 4,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte.

Flagg je postao najmlađi igrač koji je u NBA ligi ubacio 50 ili više koševa u jednoj utakmici i prvi je novak od Michela Jordana (1984./1985.) koji je svoju momčad predvodio u poenima, skokovima, asistencijama i ukradenim loptama.

Flagg se našao na prvom mjestu, koje donosi pet bodova, kod 56 glasača, a 44 puta je bio drugi (tri boda), što mu je donijelo 412 bodova. Time je za samo 26 bodova nadmašio bivšeg suigrača sa sveučilišta Duke Kona Knueppela iz Charlotte Hornetsa, koji je sezonu završio s prosjekom od 18,5 koševa, 5,3 skokova i 3,4 asitencije, a postao je prvi novak koji je s 273 pogođene trice bio najbolji dalekometni šuter NBA lige u toj statističkoj kategoriji.

Treći finalist je bio VJ Edgecombe iz Philadelphije koji je osvojio ukupno 96 bodova, a na glasačkim listićima su se još našla imena Dylana Harpera iz San Antonija (5 bodova) i Cedrica Cowarda iz Memphisa (1 bod).