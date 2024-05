Jokić preskače Dončića, dobit će najveći ugovor u povijesti košarke

Podijeli :

Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports via Guliver Image

Nikola Jokić, trostruki MVP NBA lige, mogao bi postati prvi igrač u povijesti koji će dobiti super maksimalni ugovor vrijedan preko 400 milijuna dolara. Time bi potpisao najveći ugovor u povijesti.

Najjača košarkaška liga planira povećati budžete za plaće klubova jer će u narednom razdoblju potpisati ugovore s medijskim kućama vrijedne preko sedam milijardi dolara.

Momčadi bi u sljedećih pet godina trebale moći potrošiti 200 milijuna dolara na plaće, pa će najbolji igrač moći dobiti predviđenih 35 posto budžeta, odnosno 72 milijuna dolara, u prvoj sezoni ugovora. U posljednjoj petoj godini ugovora ta bi brojka dosegnula nevjerojatnih 95 milijuna zelenih novčanica.

Već sada je jasno da bi Jokić mogao postati prvi koji će probiti magičnu granicu od 400 milijuna. S Denverom ima ugovor do 2028.

Tada će, prema projekciji, imati priliku potpisati ugovor prema kojem će po sezonama dobiti: 2028-29: $72,253,335 2029-30: $78,033,602 2030-31: $83,813,869 2031-32: $89,594,135 2032-33: $95,374 ,402 , ukupno: 419 069 343 dolara.

Srpski as postavio je brojne rekorde u NBA ligi, a na dobrom je putu da postane najplaćeniji igrač u povijesti košarke.

Ova informacija iz Amerike dolazi samo par dana nakon što je Luka Dončić izborom u jednu od tri ovosezonske najbolje petorke NBA lige ispunio sve uvjete za potpisivanje najvećeg ugovora u povijesti NBA lige. On će u ljeto iduće godine potpisati novi petogodišnji ugovor vrijedan 346.338.300 dolara.

Tako će za čak 42 milijuna dolara nadmašiti rekord koji je prošle godine iznenađujuće postavio Jaylen Brown iz Boston Celticsa. On je tako s trona skinuo Jokića. Brown u pet godina u Celticsima dobiva 304 milijuna dolara ili 60.8 milijuna dolara po sezoni. To je za 5.3 milijuna više od Nikole Jokića, koji je do tada imao najveći ugovor u povijesti košarke.

No, sada će ih nadmašiti Dončić. U prvoj sezoni novog ugovora Dončić bi zarađivao nešto manje od 60 milijuna dolara, dok bi se u petoj to popelo na gotovo 79 milijuna dolara. Dončićeva plaća bi u prvoj sezoni zauzimala 35 posto od ukupno predviđenog salary capa.