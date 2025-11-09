Jokić presjekao: ‘Neću se više nervirati oko toga’

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Nikola Jokić već ima šest triple-double učinaka u samo devet utakmica nove NBA sezone – dominira, ali i mijenja pristup.

Naime, centar Denver Nuggetsa nakon pobjede protiv Indiana Pacersa otkrio je da je promijenio svoj odnos prema sucima. Srpski reprezentativac vjerojatno je jedan od igrača koji najčešće trpi udarce od protivnika, no shvatio je da mu „sukob“ sa sucima samo šteti.

“Ne želim se više nervirati zbog toga, niti vikati na suce. To mi je nova stvar ove sezone. Energiju ću usmjeriti isključivo na košarku. Uglavnom sam sa sucima razgovarao s poštovanjem, ali sam shvatio da ne mogu trošiti energiju na to,“ rekao je Jokić i dodao:

“Ako je sudac donio odluku, neće je promijeniti. To se nikada ne događa. Kontroliraj ono što možeš i to je to.“

Srpski košarkaš je istaknuo da je zadovoljan kako njegova momčad izgleda:

“Sve smo bolji u svakom segmentu. Napredujemo, iako ne mogu reći da je to baš rapidno. Sve smo bolji u obrani.“

Srpski centar ove sezone prosječno bilježi 25,2 poena, 13 skokova (prvi u ligi) i 11,9 asistencija (također prvi u ligi), dok njegova momčad ima omjer 7-2.

