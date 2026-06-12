Jokić pomiče NBA granice: Srbinu vrtoglavo visoka plaća koja obara sve rekorde

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Pawel Pietranik Newspix.pl --- Newspix.pl PIETRANIK060925_148 imago images via Guliver

Financijska realnost NBA lige sve više prisiljava klubove na teške odluke oko sastavljanja momčadi, pa predstojeće razdoblje za produljenje ugovora Nikole Jokića predstavlja pravi primjer vrhunskog upravljanja franšizom.

Nakon promjena u kolektivnom ugovoru i stalnog rasta limita za plaće posljednjih godina, najveće zvijezde lige imaju snažan motiv da što prije osiguraju ogromne zajamčene zarade, umjesto da riskiraju izlaskom na tržište slobodnih igrača.

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Srpski superstar, prvak NBA lige s Denverom iz 2023. godine, nalazi se u samom središtu tog trenda. Jokić će imati mogućnost pregovarati o povijesnom ugovoru odmah po završetku NBA finala 2026. godine, dok će službeno razdoblje za potpisivanje trajati od 6. srpnja do kraja lipnja iduće godine. Više je puta jasno dao do znanja kako svoju budućnost vidi u Coloradu i da želi ostati u Denveru do kraja karijere, unatoč razočaravajućoj eliminaciji u prvoj rundi doigravanja, kada su Nuggetsi poraženi od Minnesota Timberwolvesa sa 4:2 u seriji.

Njegova budućnost u Denveru ovisi o dva financijska scenarija, koja su uvjetovana načinom na koji će riješiti igračku opciju vrijednu 62,8 milijuna dolara za sezonu 2027./28. Ukoliko odbije tu opciju, moći će potpisati četverogodišnje „supermax“ produljenje ugovora vrijedno 278 milijuna dolara, čime bi ostao u Denveru do 2031. godine. Druga mogućnost je da aktivira spomenutu opciju, a zatim doda trogodišnje produljenje vrijedno 214 milijuna dolara na postojeći ugovor.

Ova druga varijanta učinila bi ga prvim igračem u povijesti NBA lige s prosječnom zaradom većom od 70 milijuna dolara po sezoni. Čak i alternativa vrijedna 278 milijuna dolara donijela bih mu prosječnu godišnju plaću od 69,5 milijuna dolara, čime bi nadmašio dosadašnji rekord koji drži Shai Gilgeous-Alexander.

Iako nema sumnje da će Denver učiniti sve kako bi zadržao svog najboljeg igrača, pred klubom je iznimno komplicirano ljeto u pokušaju očuvanja šampionske kvalitete momčadi. Iako je jezgra početne petorke pod ugovorom, ograničenja vezana uz drugi prag luksuznog poreza ozbiljno sputavaju manevarski prostor uprave. To u praksi znači znatno manje mogućnosti za razmjene igrača i zapravo ukidanje standardnih iznimki za dovođenje slobodnih agenata.