Jokić otkrio planove za budućnost: ‘Mogu vam reći…’

Trostruki MVP košarkaške NBA lige srpski centar Nikola Jokić (30) istaknuo je da namjerava ostati u Denver Nuggetsima, koje je u sezoni 2022/23. predvodio do prvog naslova prvaka.

Uoči nove NBA sezone, koja počinje 21. listopada, u ponedjeljak su vrata klubova bila otvorena za novinare, a njih je najviše zanimalo hoće li Jokić sljedećeg ljeta potpisati produženje ugovora, koje bi mu trebalo donijeti zaradu od blizu 300 milijuna dolara u četiri godine.

“Ne razmišljam o tome. Takvi ugovori su svojevrsna nagrada i nešto što je prirodno u sadašnjoj NBA ligi kada se stalno povećava limit plaća. No, mogu vam reći da je moj plan ostati zauvijek u Nuggetsima”, izjavio je Jokić.

Denver je izabrao Jokića 2014. u drugom krugu drafta, kao 41. izbor. Danas se to smatra “najboljom krađom” u povijesti NBA drafta. Zadnjih pet sezona u prosjeku ostvaruje više od 24 koša, 10 skokova i 8 asistencija po susretu. Tri puta je proglašen najkorisnijim igračem lige (2021, 2022, 2024), a 2023. bio je MVP finala.