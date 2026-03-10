Jokić o nevjerojatnom pothvatu SGA: ‘Ne znam shvaća li itko koliko je to teško postići’

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Prošlosezonski finalisti Zapada odigrali su sjajnu utakmicu, Thunder je na kraju pobijedio Denver 129:126.

Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 35 poena, imao 15 asistencija i nije imao izgubljenih lopti, postavši tek drugi NBA igrač s takvom statistikom. Također je upisao 126. uzastopnu utakmicu s 20 ili više poena, izjednačivši rekord Wilta Chamberlaina koji je stajao od razdoblja između 1961. i 1963. godine.

Gilgeous-Alexander zaokružio je sjajnu večer još jednim rekordom, postao je tek drugi igrač u povijesti NBA lige koji je na jednoj utakmici ostvario najmanje 35 poena i 15 asistencija bez ijedne izgubljene lopte.

“Teško je sve to procesuirati… Iskreno, pokušavam ne razmišljati o tome, pogotovo tijekom sezone. Toliko se toga događa. Morate ostvariti ono što želite i to me drži 100% koncentriranim, pogotovo na košarku. Ali, očito, stati uz bok nekome poput njega je posebno. Ludo je i pomisliti da sam danas ovdje, s obzirom na to gdje sam bio prije 10 godina”, rekao je Gilgeous-Alexander.

Njegov pothvat komentirao je i protivnik na terenu, Nikola Jokić.

“Ne znam shvaća li itko koliko je to teško postići. Zabiti 20 poena u deset uzastopnih utakmica, a ne u 120 ili koliko već, to je nevjerojatno. Shai je poseban igrač”, priznao je Jokić.

