‘Jokić na poluvremenu nije mogao pomaknuti nogu’, evo što se zna o ozljedi

Nikola Jokić je u gostujućem porazu svojih Denver Nuggetsa protiv Miami Heata (123:147) u sjevernoameričkoj košarkaškoj ligi NBA ozlijedio koljeno. Za sada još nije poznato koliko će vrhunski srpski centar morati pauzirati. Danas ga očekuje magnetska rezonancija.

Jokić se ozlijedio u posljednjim sekundama druge četvrtine, kada je nakon nenamjernog kontakta sa suigračem Spencerom Jonesom pao na parket i uhvatio se za lijevo koljeno. Do tog trenutka 30-godišnji Srbin upisao je 21 poen, pet skokova i osam asistencija.

Miami je u potpunosti iskoristio izostanak trostrukog MVP-ja lige (2021., 2022. i 2024.) te je na kraju slavio sa 147:123, a najbolji strijelac bio je Norman Powell s 25 poena.

„Sve što znam jest da je Jokić ozlijedio lijevo koljeno. Kao i svi u ligi, prolazimo kroz isti proces. Pogledao sam situaciju na poluvremenu i činilo se da nije mogao pomaknuti nogu. U trenutku kontakta odmah je znao da nešto nije u redu“, rekao je nakon utakmice trener Denvera David Adelman.

„To je sastavni dio NBA lige, svaka ozljeda slama srce, posebno kada je riječ o posebnim igračima poput njega. Više ćemo znati sutra i nastaviti dalje kao momčad“, nastavio je trener Denvera.

Jokić je ove sezone pomogao Denveru do 22 pobjede uz deset poraza, što Nuggetse trenutačno smješta na treće mjesto Zapadne konferencije. Srpski as pritom u prosjeku bilježi 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija po utakmici.

Denver već dulje vrijeme ne može računati na ozlijeđene Christiana Brauna i Aarona Gordona, a na nekoliko tjedana ostao je i bez Camerona Johnsona.

„Više me brine on kao osoba. Riječ je o doista nesretnom slučaju, ali nadamo se najboljem“, dodao je Adelman prije prvih pregleda magnetskom rezonancijom.