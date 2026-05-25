Jokić i Dončić izabrani u idealnu petorku NBA lige

Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma City Thundera i Nikola Jokić iz Denver Nuggetsa jednoglasno su izabrani u najbolju petorku NBA, objavila je sjevernoamerička košarkaška liga u nedjelju navečer.

Oba igrača dobila su svih 100 glasova za prvu petorku od medijskog panela, što je ukupno 500 bodova.

Victor Wembanyama (498) iz San Antonio Spursa imao je jedan glas za drugo mjesto, što je manje od jednoglasnog izbora. Luka Dončić (91 glas za prvo mjesto, 482 boda) iz Los Angeles Lakersa i Cade Cunningham (60, 414) iz Detroit Pistonsa također su ušli u prvu petorku.

Gilgeous-Alexander, koji je ranije ovog mjeseca osvojio svoju drugu uzastopnu nagradu za MVP-a, dio je prve petorke All-NBA lige četvrtu sezonu zaredom. Prosječno je postizao 31,1 poen, što je najbolji rezultat u karijeri s 6,6 asistencija i 4,3 skoka, uz 55,3% šuta iz igre ove sezone.

Jokić, trostruki MVP, završio je drugi iza Gilgeous-Alexandera. Zaslužio je svoj šesti izbor u prvu petorku All-NBA lige nakon što je u prosjeku postizao 27,7 poena i predvodio ligu u skokovima (12,9) i asistencijama (najviši rezultat u karijeri 10,7) po utakmici, pridruživši se Russellu Westbrooku kao jedini igrač u povijesti NBA lige koji je u prosjeku imao triple-double u više sezona.

Wembanyama je prvi put ušao u prvu postavu NBA lige. Završio je treći u glasovanju za MVP-a i bio je jednoglasno proglašen obrambenim igračem godine. Wembanyama je u prosjeku postizao 25,0 poena i 11,5 skokova, što je najbolji rezultat u karijeri, te je predvodio ligu s 3,1 blokadom po utakmici.

Dončić i Cunningham odigrali su po 64 utakmice – jednu manje od praga od 65 utakmica za dodjelu nagrada – ali su uložili žalbe kako bi se razmatrali za nagrade. Dončić je propustio dvije utakmice vrativši se u Sloveniju na rođenje kćeri, a u 64. utakmici ozlijedio je tetivu tetive koljena i propustio ostatak regularne sezone, dok je Cunningham propustio 11 utakmica zbog kolapsa pluća.

Dončić je drugi put u karijeri predvodio NBA po broju postignutih strijelaca (33,5), dok je šesti put, a prvi put s Lakersima, primio priznanje za prvu postavu All-NBA lige. Postavio je rekord Lakersa s 254 trice, a također je u prosjeku imao 8,3 asistencije i 7,7 skokova.

Cunningham je bio najveći faktor u usponu Pistonsa, koji su imali najbolji omjer u Istočnoj konferenciji u regularnoj sezoni. Svoj prvi izbor u prvu petorku NBA lige zaradio je s prosjekom od 23,9 poena, najboljim rezultatima u karijeri od 9,9 asistencija i 5,5 skokova.