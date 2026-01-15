Iz pouzdanih izvora: Jokić već trenira!

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Više detalja o Jokićevu statusu i mogućem povratku očekuje se uskoro, a u Denveru se nadaju da će se njihov zaštitni znak vratiti potpuno spreman kako sezona bude odmicala.

Zvijezda Denver Nuggetsa Nikola Jokić napravio je važan korak u oporavku te je ponovno započeo s treninzima na parketu u sklopu rehabilitacije od ozljede koljena – javlja najpouzdaniji NBA izvor Shams Charania. Trostruki NBA MVP krenuo je s lakšim košarkaškim aktivnostima, s naglaskom na kretanje, šut i kondiciju, što je jasan znak da oporavak ide u dobrom smjeru.

Iako je ova vijest ohrabrujuća za Denver, u klubu ne žele žuriti s njegovim povratkom na natjecateljske utakmice. Opterećenje će se postupno povećavati, a medicinski tim pažljivo će pratiti kako koljeno reagira na povratak treninzima. Njegov povratak u momčad ovisit će o fizičkoj spremi i procjeni stručnog stožera.

Denver’s Nikola Jokic has resumed on-court workouts in rehab from knee injury — the latest on the three-time MVP for NBA Today: pic.twitter.com/MqbWLcSazg — Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2026

Jokićeva odsutnost osjetno se odrazila na igru Nuggetsa, s obzirom na njegovu ključnu ulogu u napadu i vođstvu momčadi, no klub od početka naglašava dugoročan i oprezan pristup njegovu zdravlju. Najnovije informacije bude optimizam da se njegov povratak približava, iako zasad nema službenog vremenskog okvira.

