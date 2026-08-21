Insajder iznio zanimljivu teoriju: Jokić bi uskoro mogao kod Dončića

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AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Anthony Irwin predstavio je zanimljivu teoriju prema kojoj bi se 2028. godine Nikola Jokić trebao pridružiti Luki Dončiću u Lakersima.

Tijekom gostovanja u podcastu Lakers Lounge Mailbag, ovaj je insajder izjavio da budućnost srpskog košarkaša u Coloradu smatra nesigurnom zbog tradea Peytona Watsona u Cleveland.

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“Ništa ne obeshrabri superzvijezdu kao ovo. Radio je toliko da dođe do ove razine, da bi ga zaposlio vlasnik franšize kojemu je novac toliko bitan kao Stanu Kroenkeu. Da ga ja savjetujem, rekao bih mu da polako razmišlja o rastanku s Nuggetsima. Mislim da polako dolazi vrijeme u kojem će oni gledati prema rekonstrukciji, što je prilika da Jokić ode“, smatra Amerikanac.

Irwin kaže da je Los Angeles primamljiva sljedeća destinacija za 31-godišnjaka iz očiglednih razloga.

“Poveznica s Lakersima vrlo je jasna. To je Dončić, koji je Nikolin iznimno blizak prijatelj. Također, mogućnost njihovog zajedničkog pick-and-rolla bila bi uistinu unikatna. Obojica možda gledaju prema 2028. godini, kada bi mogli donijeti niz odluka koje bi dovele do toga da zaigraju zajedno“.

Srbin je i dalje pod ugovorom vrijednim 276.000.000 dolara potpisanim 2022., što znači da ima igračku opciju za sezonu 2027./2028. To znači da Lakersi praktički mogu ucijeniti Denver.

“Ako Lakersi oslobode prostor u capu i shvate da mogu krenuti po Jokića, mogu reći Nuggetsima – slušajte, ili ćemo zajedno raditi na tradeu koji će biti dobar i za vas, ili ćete sačekati da postane slobodan igrač i risikirati da ode bez odštete. Slabljenje igračkog kadra Denvera dobra je vijest za Lakerse“.

Za sada je sve u domeni teorije. Kapetan Orlova u prošlosti je isticao da želi čitavu karijeru provesti u Ball Areni, no možda promijeni mišljenje zbog neambiciozne politike franšize.