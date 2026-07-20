Hezonja u zadnji tren donio odluku o povratku u NBA

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Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja (31) donio je veliku odluku na samom isteku prijelaznog roka.

Iako je 2024. godine potpisao ugovor s Real Madridom do 2029., Dubrovčanin je u posljednjim trenucima aktivirao izlaznu klauzulu za odlazak u NBA ligu koja je vrijedila do 20. srpnja, javlja poznati španjolski insajder Chema de Lucas.

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Hezonja je upravu “Kraljevskog kluba” službeno obavijestio da napušta Madrid uz odštetu od 850.000 eura. Iako ime novog kluba još uvijek nije službeno potvrđeno, hrvatski košarkaš već ima spremnu ponudu za povratak u najjaču ligu svijeta, gdje su franšize iznimno privukle njegove košarkaške vještine, ali i sve veća zrelost na terenu i izvan njega.

Dres španjolskog velikana nosio je od 2022. godine, a odlazak dolazi nakon fantastičnih izvedbi u Euroligi, u kojoj je bio jedan od ključnih igrača na putu do finala. Prošle je sezone u prosjeku bilježio 13.3 poena, 4.1 skok i 2.4 asistencije po utakmici.

Za Hezonju će ovo biti drugi boravak u NBA ligi. Nakon što je 2015. godine izabran kao visoki peti izbor na draftu, u SAD-u je igrao do 2020. godine.

U pet sezona upisao je ukupno 330 utakmica noseći dresove Orlando Magica, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa, uz prosjeke od 6.9 poena i 3.1 skok za 18.5 minuta na parketu. Sada se u najjaču ligu svijeta vraća kao znatno iskusniji i kompletniji igrač.