Hezonja progovorio o mogućem povratku u NBA: ‘Ne znači nužno da ću otići iz Reala, ali…’

CordonxPress LOF via Guliver

Mario Hezonja se našao usred nagađanja o odlasku iz Real Madrida što bi moglo narušiti fokus 30-godišnjem hrvatskom reprezentativcu i ekipi u osjetljivom trenutku sezone, kada završava ligaški dio Eurolige, izvijestile su u srijedu španjolske novine Marca.

Njegov zastupnik Miško Ražnatović rekao je Sport Klubu da uopće ne isključuje Hezonjin povratak u NBA ligu, gdje je od 2015. do 2020. bio u Orlando Magicu, New York Knicksima i Portland Trail Blazersima.

“Šanse su realne i mnogo veće nego što neki ljubitelji košarke možda misle“, izjavio je srpski agent.

Hezonja, ne samo da nije otklonio tu mogućnost, nego je potaknuo dvojbe o svojoj budućnosti kada je tijekom putovanja Real Madrida u Pirej na susret s Olympiakosom bio upitan o tome.

“To je nešto vrlo uobičajeno, što se događa mnogim igračima. Vidjet ćemo što biti“, rekao je Hezonja. Potvrdio je da u ugovoru sa španjolskim prvakom Real Madridom ima klauzulu prema kojoj na ljeto može otići u NBA.

“Ne znači nužno da će doći do njene aktivacije, ali tu je“, izjavio je Hezonja čije riječi prenosi portal Eurohoops.

Realov trener Sergio Scariolo, kojeg također zastupa Ražnatović, osvrnuo se na neizvjesnu budućnosti svog igrača nakon pobjede u španjolskom prvenstvu nad MoraBanc Andorrom.

“Svi su profesionalci. Mario (Hezonja) ima mogućnost izlaza u NBA u određenom trenutku ljeta i svi su toga svjesni. Ima dobru sezonu i ne znam kakvu će odluku donijeti”, izjavio je Scariolo.

Klauzula koju Hezonja ima za odlazak u NBA uključuje odštetu od milijun eura. Njegov novi tim mogao bi pokriti 850.000 eura, piše Marca.

Međutim, u njegovom ugovoru ne postoji izlazna klauzula za europske klubove. Poželi li otići u neki od njih, morao bi započeti pregovore s Real Madridom s kojim ima ugovor do ljeta 2029. ili pak koristiti NBA kao most: potpisati za NBA klub, biti pušten i potom prijeći u neku ekipu Eurolige. Njegovo ime već je bilo povezano s Hapoel Tel Avivom i, prije svega, s Dubai Basketballom.

Krilni igrač rođen u Dubrovniku, koji može igrati na više pozicija, otkrio je da je prošle sezone već mogao napustiti Madrid.

“Razgovarao sam sa svojim nadređenima i odustao sam. Bilo je nekoliko ozbiljnih problema i nisam htio napustiti tim baš prije doigravanja protiv Olympiakosa“, rekao je.

Real Madrid je na kraju bio izgubio tu seriju protiv Grka te se nije uspio plasirati na Final Four Eurolige.

U srijedu je opet izgubio na gostovanju kod Olympiakosa, vodeće momčadi Eurolige, s 88-102. Trenutno je peti u ligaškom dijelu natjecanja s 22 pobjede i 14 pobjeda dok je u španjolskom prvenstvu vodeći.

Premda je svoju budućnost ostavio otvorenom, Hezonja je u superlativima govorio o svom odnosu s Real Madridom i gradom.

“Najvažnija je moja ljubav prema Madridu. Baština, Real Madrid, moja karijera… Velike mi se stvari događaju u Madridu. Vidjet ćemo što će se dogoditi na ljeto. Moja obitelj i ja smo vrlo zadovoljni Real Madridom, organizacijom i gradom“, izjavio je.

Hezonja je došao u Real Madrid u ljeto 2022. iz ruskog UNICS Kazana te je u prvoj sezoni osvojio Euroligu, što mu nije pošlo za rukom godinu dana kasnije uslijed poraza u finalu od Panathinaikosa.

Hezonja je navodno bio blizu odlaska iz Real Madrida kada je u srpnju 2024. otkriveno da je postigao dogovor o povratku u Barcelonu, gdje je igrao kao mladić od 2012. do 2015.

Nagađalo se da se Barcelona povukla nakon što ga je čula kako govori novinarima, nakon osvojenog prvenstva, da želi nastaviti osvajati naslove s Real Madridom. Javnost nikada nije doznala što se tu točno događalo i je li doista bio pred prelaskom u katalonskog diva.

Hezonja je odmah nakon toga produžilo ugovor s Real Madridom na pet sezona, do 2029. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.