Hezonja će u NBA ligi imati upola manju plaću, ali iza svega je dugoročni plan?

Podijeli :

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver Image

Mario Hezonja se nakon četiri godine vraća u NBA ligu te napušta Real Madrid kako bi potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara bruto.

Španjolska Marca ističe kako je Hezonja ovim potezom doslovno prepolovio svoju plaću, budući da bi u Realu zarađivao dvostruko više. Poznati list stoga se pita stoji li iza tog svjesnog financijskog minusa dugoročni plan.

Hezonji se komplicira situacija oko odlaska u NBA, nije na vrijeme uplatio klauzulu Hezonja bi trebao postati novi igrač Clevelanda, a sve je omogućio LeBron!

Nagađaju kako je Hezonjin cilj odigrati dobru sezonu u Clevelandu i izboriti znatno izdašniji NBA ugovor. No, ako u tome ne uspije, njegov potez prati već uhodani uzorak europskih zvijezda poput Guerschona Yabuselea, Vasilija Micića, Sashe Vezenkova i Nigela Hayes-Davisa.

Svi su oni otišli u NBA, prošli kroz epizodne uloge i marginalizaciju, a zatim se vratili u Europu gdje su potpisali neke od najizdašnijih ugovora u Euroligi.

Španjolski mediji stoga zaključuju da ako Hezonja i ne ostvari željeni status u Americi, ovaj financijski rizik na kraju bi mu se mogao višestruko isplatiti povratkom u europsku elitu.