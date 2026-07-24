Hezonja bi trebao postati novi igrač Clevelanda, a sve je omogućio LeBron!

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Mario Hezonja već neko vrijeme priča o povratku u NBA lige, a nedavno je aktivirao i klauzulu koja mu dopušta odlazak iz Real Madrida u elitnu košarkašku ligu.

Iako se činilo da je to napravio nakon roka, dubrovački košarkaš uskoro bi se trebao ponovno vratiti u NBA ligu. Njegov agent Miško Ražnatović je zagonetnom objavom o Dubrovačkoj Republici nagovijestio da bi Hezonja mogao postati član Cleveland Cavaliersa.

Franšiza iz Ohija već je duže vrijeme zainteresirana za Hezonju, no oni su čekali odluku LeBron Jamesa. Kada je “Kralj” odabrao Philadelphiju 76erse, otvorila se pozicija na salary capu za Hezonju koji bi ubrzo trebao biti predstavljen kao novi igrač Cavsa.

NBA liga navodno je htjela zaustaviti Hezonjin dolazak zbog toga što su smatrali da bi iskoristio ligu za kratkoročni ugovor te brzi povratak u Euroligu.